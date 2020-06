Myriam Bunin regresa desde su propio hogar con una nueva temporada de Con estilo

“Una chica de barrio con mundo” dice Myriam Bunin del otro lado del teléfono. Así se define, “de Villa Crespo” suma, y logra, en una frase, concentrar, casi destilar sus cuarenta años de vida en los medios, su forma de resistir los peores tics de los mismos (“hubo momentos donde no me la hicieron fácil”) y de vivir fiel a lo que ella define como su profesión y “mi gran pasión”.

Esa pasión comenzó a ser una carrera en Caras, en Perfil y hoy la encuentra estrenando, después de la medianoche y en A24, la temporada 13 de Con estilo. Ese, su show, es un programa de entrevistas, ganador del Martín Fierro, que dirá Bunin: “suele confundirse con moda, incluso hasta ostentación –y nunca la hay–; se trata de mostrar de otra forma, de hablar con lo que a mí me interesa de una celebridad, de la gente, que no es otra cosa que entender desde la pasión y desde el respeto. Pero la pasión siempre está ahí”.

Es cierto. Cada una de sus anécdotas, desde su proyecto de traer “la escuela de mujeres de la vida” al estilo Jane Fonda a la Argentina desde Estados Unidos, con Unique, hasta el extrañar hoy a sus dos nietos, dan cuenta de su vitalidad. Es más, cada palabra es tan solo la prueba de su pasión. Con el mismo ímpetu y pragmatismo (y potencia y personalidad) con que se escabulló en los años 80 para tener la exclusiva de la muerte de Balbín, Bunin tomó al coronavirus por las astas y le dijo a Grupo Octubre (los nuevos productores de Con estilo en TV y en la radio AM750) frente a los problemas que generaban el ya no poder filmar en exteriores y sí con una escenografía: “¿Este es mi living? ¿Les sirve?”

Esa fuerza y pasión que lo llevan a generar su primer show de la nueva temporada, obvio, desde el living la definen: “Desde los 13 años supe que quería ser periodista. Así es, ya conocía mi vocación. El profesor preguntó si alguno sabía qué quería ser de grande y, sin dudarlo, dije periodista.” Desde ahí, Bunin ha hecho de Con estilo, su rincón hoy después de una carrera en donde aparecen Alberto Cormillot, Víctor Hugo, Jorge Lanata y más: “No me interesa la noticia simple, del momento, la moda. Yo me encargo de la producción periodística, de pensar los invitados, de los contactos. Jamás fui detrás de la figurita del momento. Creo que el periodismo debe ser esa capacidad de escuchar, no de mirarse en un espejo, de que te vean sincero. Si te ven sincero, te siguen. La sinceridad es un valor importante, y genera admiración. Claro que puede ser sinceridad por algo que te genera rechazo, alguien que no te gusta lo que piensa. Pero creo que la sinceridad genera algo en la gente, algo que no es voluble.” Y suma con cierta humildad: “Siempre tuve suerte a la hora de la cámara, siempre fui amiga de la cámara. Pero también creo fue crucial nunca creérmela, y nunca desaprovechar nada. Mi ex marido es mi maestro, mi maestro de verdad. Y hoy en Con estilo siento he logrado algo personal, que dice mucho de mí y de aquello que me apasiona. Nunca haría de panelista en la TV. Nunca iría a la TV porque sí. No me interesa de esa forma. Si mi invitado está en una obra de teatro, entonces jamás haría la nota sin ver esa obra, incluso si eso implica demorarla.”

En ese sentido, su trabajo se convierte en un foco de resistencia, uno amable, pero constante contra la radiactividad cholula que irradia la TV a la hora de hablar con celebridades. Ella dirá “no me interesa el chimento con maldad, me interesa la persona común, yo era muy curiosa, y soy muy curiosa, y me interesa el otro y me interesa escucharlo. Ahora tengo que hacerlo, en el nuevo programa desde casa, en el living. Hay que adaptarse y seguir, como siempre.”