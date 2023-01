“Nunca se vivió un momento como este en el medio”

Es importante entender que no es un fenómeno aislado, si no que quizás sea el epicentro de la cultura popular en estos momentos” dice Brady McCollum, el director de operaciones de Crunchyroll, una compañía que ha sabido capitalizar al medio del momento, el animé, y generar desde una plataforma, estrenos de cine, premios a nivel global y más. Incluso ha logrado algo soñado por los fans: la capacidad de estrenar casi al mismo tiempo que Japón. Los clásicos y novedades son muchos: de Dragon Ball a Chainsaw Man, los géneros también. Todo es una especie de plataforma de Alexandría, gigante y plena, que habla con todos los fans del animé, los posibles y los actuales, los eventuales y los acérrimos y así la lista. El mismo Mc Collum da cuenta del fenómeno que es norma: “La popularidad del animé define un consumo multigeneracional, pero que al mismo tiempo ha logrado hablar de forma clara y directa a una audiencia a la que a veces ignora otros productos: los jóvenes. Hay algo en el lenguaje del animé, en su variedad, que realmente terminó generando un mercado global. Lo tiene desde siempre, pero nunca se vió un momento como este, de verdad. Es por eso que Crunchyroll ha logrado lo que viene haciendo a nivel global, y escuchando, de forma particular, a las diferentes regiones”. Y suma: “La base es leer y entender, entender a estos fans que han crecido leyendo manga, haciendo cosplay, yendo a eventos grandes como CCXP en Brasil. Es muy importante entender cómo hablarle al fan, porque el fan es el epicentro de esta forma de consumo y en un punto ha sabido cultivar solo, es un fan muy distinto a otros. Ahora tiene un eco, sin dudas, pero no siempre fue así, eran más destellos aquí y allá”.

—Las diferentes regiones deben tener sus particularidades, pero quería preguntarte ¿cómo explicarías lo que viene sucediendo en esta región?

—Es importante entender que tenemos estrategias globales, sí, pero escuchamos mucho, y con atención, a las ejecuciones regionales. De esa forma realmente le prestas atención a los fans. Por ejemplo, los fans de Estados Unidos realmente tienen diferencias muy grandes respecto de los fans de América Latina, y eso que América Latina son muchas regiones en sí. Por ejemplo, desde un punto de vista histórico, formativo, en lugares como América Latina pensar en aquello a lo que se tuvo acceso en otras décadas, a los animés de otras décadas (o exhibidos en los años 80 y 90, cuando el cable es grande y popular en estos lugares) y hablamos de animaciones clásicos como Dragon Ball, Los caballeros del Zodíaco, y hasta Robotech, son una parte muy gran de los fans de esa región. Entonces es importante leer eso, entenderlo. Las diferencias grandes por ejemplo tienen que ver con que es exclusivo en la región o que piden los fans. En Estados Unidos la edición en físico de este material todavía es algo, mientras que en América Latina no lo es. Es importante entender que estamos curando y que resonancia puede llegar a tener.

—Me hablas de los fans, te consulto entonces ¿qué relación tienen con los creadores?

—Es una mezcla: por un lado, nuestro vínculo más directo es con las distribuidoras, por ende, ahí aparecen los creadores. No es que no prestemos atención, pero ahí se genera otra cosa. Por ejemplo, América Latina es una de las regiones más en crecimiento. Y eso nos permite recuperar creadores, mostrar qué cosas funcionan y que no, que personajes funcionan o no, y devolver ese feedback, y ver cómo la industria y los mismos creadores lo viven y ver qué deciden hacer con ello.

—Ustedes han logrado hablar como nadie a la gente joven, entonces, ¿cómo viven eso y qué crees que representa eso en el panorama de las plataformas?

—La idea es siempre garantizar una experiencia, y no uso el término al aire: una experiencia, física, implica un videojuego, una reunión, un concurso de cosplay, un evento. Es importante para nosotros estar en los lugares donde se genera comunidad. El animé es un medio muy poderoso, que garantiza muchas formas de vivirlo. Nosotros tenemos que ser la versión en casa de esa vida afuera.

—¿Cuales son sus planes en América Latina, por ejemplo, a la hora de los estrenos en salas?

—Es importante marcar cuán importante, aunque somos en gran parte una plataforma, es para nosotros el estreno en salas. En las salas de cine. En América Latina hemos estrenado My Hero Academia, Dragon Ball Super y más, y los estrenamos a nivel global. Se vienen más estrenos, sin dudas. Muchas cosas, en enero, en abril, y eso es importante. ¿Por qué es importante estrenar en salas? Tienen que ver con lo que decía antes: no hay que subestimar la experiencia comunal, la creación del vínculo. Los eventos son fundamentales, sea un Comic-Con o algo puntual de animé. Lo que sea, los entusiasma. Los eventos suelen ser creaciones originales de otra gente. En cambio, los estrenos nos permiten que nuestro público pueda ir a una sala en la misma época en todo el mundo. Y esa es una experiencia radicalmente nueva en el mundo del animé, eso es algo. Ni importa si estas en la gran ciudad donde sucede el gran evento: eres parte si estás en América Latina, en Buenos Aires… La anticipación de la sala es una sensación que es muy difícil de capturar en cualquier otro lugar del mundo.

—¿Por qué creen que hay tantos fans hoy en todo el mundo?

—Creo que hemos llegado el momento en que la riqueza de estas historias finalmente se disfruta a nivel global, y que lo que sucedía en Japón ahora sucede en todo el mundo. Hemos descubierto que no es solo un consumo oriental, o puntual de Japón. Como medio, cada vez explora más vetas, más autores, más géneros, del shonen, o títulos populares aquí como Capitán Tsubasa. La gente cada vez admite que ha crecido con esto. Lo podes ver en jugadores de fútbol muy conocidos, o actores de Hollywood que hablan de clásicos del medio. El animé ha desbordado y es bueno, porque implica historias que antes no veíamos, implica entender otra forma de contar que ahora sí ya es global y no particular a una región, y sí, con sus variantes, particular a un género. Su magnitud de obras maestras, de obras cálidas que han definido infancias, de otras que definen nuevas infancias, de historias de amor que adoran los adolescentes, de peleas con una épica nunca vista en una pantalla. Todas sus formas, hasta las nuevas, implican un hallazgo para muchos de nuestros ojos. Y después es simplemente seguir el amor que ya tienen otros, es decir, enamorarte como se enamora alguien del cine, de las historietas y otros medios. Pero hay en el mundo del animé, creo, un relato para cada uno. Es un medio con muchísima historia, mucha, y eso implica un universo de relatos.

Los premios en su mejor lugar

—Acaban de anunciar la nueva edición en Tokyo de los Animé Awards, que tendrá lugar en marzo y es la primera vez que es en territorio japonés ¿qué nos podes contar el respuesto?

—Es muy importante para nosotros generar eventos donde se celebre a los creadores. Es la razón por la que estamos acá, es la razón por el amor por este medio tan de autor. En ese disfrute, quisimos generar unos premios, pero por fin hacerlo en Tokyo. Porque más allá del éxito de otros años, no han sido en Tokio, por ende, como es temporada de producción, la mayoría de los creadores no puede venir. Ir a su hogar, o adonde están la mayoría de las compañías era una decisión lógica. Ahí está la industria.

—¿Cómo conviven con sus fans más hardcore y al mismo tiempo como logran hablarle al fan que apenas está dando sus primeros pasos?

—Es algo que se puede ver en este universo. Tenemos fans que queremos honrar. Le digas otaku, o como quieras decirle, es entender que el animé, sea un fan casual o uno frecuente, está lleno de historias increíbles, de personajes. Solemos publicar más de 30 títulos este año, y eso es mucho. Pero los fans lo consumen, le gusta, ven que les gusta y que, y así ir viendo que tenemos. Son cientos de episodios, decenas de series, muchos géneros, de terror a la comedia.