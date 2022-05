Palito Ortega aseguró que la mujer que reclama ser su hija está mintiendo: "No se puede vivir así"

Palito Ortega aseguró que la mujer que reclama ser su hija está mintiendo y lamentó: “No se puede vivir así”. El artista aseguró que esta persona es la hija de su hermano y que ya se realizaron los análisis de ADN en su momento.

En diálogo con Juan Alberto Mateyko por Radio Mitre Córdoba, Palito Ortega aseguró que la jubilada que dice ser su hija es “100 %” su sobrina. Esta mujer, Rosa, tiene 61 años y apareció en varios medios contando que le habían mentido al decirle que su padre era el fallecido Juan Ortega, hermano mayor del músico.

Ramón "Palito" Ortega tiene seis hijos con Evangelina Salazar, su esposa desde 1967, con quien sigue actualmente.

El músico llegó a Córdoba para continuar con su gira Despedida Tour y en esa oportunidad le brindó una nota a Mateyko quien indagó sobre las afirmaciones de esta mujer. "El ADN ya se hizo hace muchos años, por lo cual tuvo que ir el padre y tuve que ir yo, por ese capricho estúpido, a sacarnos sangre. Está todo registrado y se hizo todo legalmente. Y le dio el 100% (a Juan Ortega)", señaló Ortega taxativo.

"Desde la hija de Gardel hasta acá, a la hija de Sandro, de Cacho Castaña, han cometido barbaridades. ¡Y hasta han hecho exhumar cadáveres. No puede ser así!", criticó aunque aseguró: “Esto no afecta a la familia, es algo que inventan los medios. Ya se hizo todo y dio negativo".

"Acá intervino una abogada, Ana Rosenfeld, la que hizo hacer todos los análisis, y salió negativo. La gente no es tonta y no le podés vender cualquier cosa. No se puede vivir así", concluyó Palito.

Cuál es la versión de la sobrina de Palito

Rosa asegura que es hija de Palito Ortega y que fue su abuela, la madre de Ramón y Juan Ortega, quien le confesó que su tío era en realidad su padre. Si bien reconoce que se realizó un ADN en 2004, la mujer desconfía del resultado de ese análisis.

