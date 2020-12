“Pocas cosas de la realidad cierran”

Actor de raza. La actuación corre por su sangre, ya que Claudio Da Passano es hijo de dos intérpretes. Este 2020 lo encontró integrando una comedia exitosa como Toc toc luego de un muy recordado Polonio en el Hamlet que dirigió Rubén Szuchmacher en el Teatro San Martín. Proyecta para enero de 2021 grabar una participación en Limbo, para Disney, junto a la actriz española Clara Lago.

Forma parte del ciclo de obras audiovisuales con formato cine que, bajo el título de Fotografías, presenta El Camarín de las Musas, una de las salas independientes más emblemáticas de esta ciudad. Cada unitario contó con el texto y la dirección compartida de Daniel Veronese y Mariano Saba. La primera ficción es La materia oscura, de cuarenta minutos (www.elcamarindelasmusas.com, entradas a $ 350). Junto a Da Passano están los actores Mónica Raiola y Guido Botto Fiora.

Subraya Da Passano: “La mirada es cinematográfica. Plantea algo inquietante y deja abierto el final. En la realidad, hay pocas cosas que cierran y eso me encanta”. Trabajó en varios éxitos creados por Veronese y por eso afirma: “Es un director de una inteligencia extraordinaria y una sutileza poco común. Es placentera la manera como trabaja con el actor. Tuve mucha suerte con los directores, uno crece con Robert Sturúa, Agustín Alezzo, Rubén Szuchmacher y este año sumé a Pompeyo Audivert”.

En La materia oscura aparece la astronomía. Confiesa Da Passano: “Soy muy fanático de este tema. Me dio mucho placer hacer este personaje. De chico quise ser astronauta. Cuando Neil Armstrong llegó al país por una gira, mi mamá me llevó al hotel para que lo conociera. Al saludarlo me puse a llorar de la emoción y por eso me mandó su autógrafo, por su secretario. Viví con mucha intensidad la llegada del hombre a la Luna (1969). En mi casa tengo un telescopio y siempre compro libros sobre esta temática”.

“Debí interrumpir las grabaciones de El tigre Verón (2da. Parte) –recuerda– y tenía proyectado filmar la película La estrella azul, del director español Javier Macipe, en Santiago del Estero. Creo que pasará para 2021. De un día para otro nos quedamos sin nada. También tuvimos que bajar El río en mí, que íbamos a reestrenar en el nuevo espacio del Teatro Moscú”.

También participa del ciclo Nuestro Teatro con la obra Al hueso, de Santiago Dejesús, con dirección de Pompeyo Audivert, junto a Julieta Carrera y Malena Solda, que se ve en el Cervantes online. “Hice de un Perón muy particular. Me divertí mucho con este personaje, pícaro y encantador. Fueron varios meses en casa sin poder trabajar y cuando volví a pisar el escenario de la sala María Guerrero me puse a llorar. Fue fabuloso cómo respetaron todos los protocolos. Este teatro se puso la situación al hombro. Generaron trabajo para todos, no solo actores, también técnicos. Fue una gesta épica. No es teatro, tampoco cine, ni televisión, es algo nuevo. Tuvimos que aprender durante la marcha. No será lo ideal, pero es lo posible. Volvemos al teatro presencial desde el 13 en la sala Caras y Caretas con Monólogos de la peste, solo los domingos a las 20”, concluye.