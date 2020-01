"Pude mostrar las mujeres que siempre quise leer"

Juan Manuel Dominguez

Si realmente querés ver u oír algo distinto, la primera forma de defender esa idea es creando algo vos”, decía Gail Simone, la guionista de cómics, de paso por Buenos Aires por Argentina Comic Con. Simone definió una nueva forma de entender a las mujeres superpoderosas (y a quienes las escriben y dibujan) en DC Comics, el hogar de Mujer Maravilla y Harley Quinn. Ambos personajes, que llegan al cine grande otra vez en 2020 y que alteraron la mala racha de DC en el cine, llevan la huella de identidad, en sus trailers y futuros estrenos, de Simone, un nombre que se paró de manos frente a tics machistas del medio (su sitio MujeresEnRefrigeradores tomaba su nombre y posición como reacción a una novia de Green Lantern que había sido descuartizada e introducida en tal artefacto) y con el tiempo generó una escuela de pensamiento, de apertura, de cariño al medio pero no a su toxicidad. Y, claro, se convirtió en un nombre clave de la comedia en viñetas mainstream.

—¿Cuál es el rol de la diversidad en los superhéroes? ?

—Creo que el próximo gran paso es que los creadores sean realmente identificados, más allá de su género, para contar la mejor historia posible con los personajes que quieran. Amo escribir personajes femeninos, pero no es lo único que quiero escribir. Y amo leer superhéroes, pero no quiere siempre leer el mismo relato. Ahora me dan trabajo, pero fue complicado llegar acá. Y quiero que todos los que sientan que pueden contar una historia tengan la oportunidad de hacerlo. Eso de por sí debería darnos relatos más diversos.

—¿Cuán difícil es eso? ¿Qué pasa cuando tenés una industria que parece estar de acuerdo con eso pero no es así a la hora de ver los nombres que firman?

—Cuando empecé a escribir Birds of Prey, estaba a punto de ser cancelada. Les pedí esa oportunidad. Y logramos no solo convertirla en un éxito sino en una potencial franquicia que al mismo tiempo tenía personajes femeninos mostrados de una forma que yo sentía personal, distinta, lejana al estereotipo. Era una guionista nueva por aquel entonces. Les dije que quería mostrar una amistad femenina y que no quería que fuera una dinámica interna de discusión, sino un vínculo de amistad, que no dependiera de si Batman venía a controlar cómo estaba todo. Me escucharon y salió bien, entonces al próximo autor que viniera a decir algo que no les sonaba, le dieron una oportunidad. Ese es el logro.

—¿Cómo vivis el vínculo entre el género de los superhéroes y la necesidad de Hollywood por masividad?

—Superman, Batman, Wonder Woman son propiedades de DC. Yo puedo jugar con ellos, pero la última palabra la tiene DC, y así será siempre. Y hoy a la hora de las historias han entendido que sirven relatos nuevos. Sean de Batgirl o de Mujer Maravilla, esos relatos serán después los que devengan, aunque diluidos, en lo que el cine muestra ahora. Los cómics son el caldo de cultivo de todo lo que esta sucede en Hollywood.