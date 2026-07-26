Qué ver esta noche en Paramount+: la aclamada producción de investigación criminal que te va a 'detener' ante la pantalla

Para los fanáticos del suspenso y las tramas policiales de ritmo vertiginoso que buscan una recomendación de primer nivel para disfrutar en la pantalla chica, Paramount+ cuenta en su catálogo con la temporada 19 de "Criminal Minds" (Mentes Criminales).

La emblemática producción creada originalmente por Jeff Davis continúa consolidando su aclamada etapa Evolution, logrando adaptarse a las dinámicas del streaming moderno para posicionarse como uno de los procedimentales más vistos de la actualidad gracias a una narrativa mucho más madura, oscura y profundamente serializada.

Que ver el fin de semana en Netflix: Los Creyentes, un absorbente thriller español de 107 minutos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De qué trata la temporada 19 y la dinámica del equipo histórico

En esta nueva entrega, la trama vuelve a colocar en el centro de la escena al experimentado y respetado perfilador David Rossi, interpretado magistralmente por el consagrado actor Joe Mantegna. Rossi actúa como la columna vertebral de la Unidad de Análisis de Conducta (BAU), liderando al equipo en la resolución de un complejo entramado de expedientes inconclusos y amenazas de alta gravedad que se entrelazan de principio a fin, alejándose definitivamente del tradicional formato de caso único por semana para construir una gran historia de tensión continua.

Junto a Mantegna, el elenco histórico que conquistó a la audiencia a lo largo de más de dos décadas regresa de forma integral para plasmar el desgaste psicológico y personal que genera la profesión: Paget Brewster (Emily Prentiss), Adam Rodriguez (Luke Alvez), A.J. Cook (Jennifer Jareau) y Kirsten Vangsness (Penelope Garcia).

Para los fanáticos del suspenso y las tramas policiales de ritmo vertiginoso, Paramount+ cuenta en su catálogo con la temporada 19 de "Criminal Minds"

Al aprovechar al máximo la clasificación para público adulto que la plataforma le permite explorar, los episodios disponibles muestran crímenes de alta complejidad, diálogos sin censura y una atmósfera opresiva que atrapa al espectador desde el primer minuto.

Una mirada más cruda y realista del trabajo de investigación

A diferencia de las etapas iniciales de la televisión abierta, el asentamiento definitivo de la franquicia en el entorno digital le ha permitido a los guionistas explorar los aspectos psicológicos más oscuros de la mente criminal y las consecuencias emocionales en los investigadores. La serie ya no oculta las secuelas que deja el trabajo de campo en cada integrante de la unidad, convirtiendo la trama en un relato donde el peligro no es solamente profesional, sino que amenaza de manera constante la estabilidad personal de los agentes.

Las mejores películas y series para ver este fin de semana del 25 y 26 de julio: Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Apple TV y Filmin

Esta evolución hacia un thriller psicológico denso y sofisticado permite que las amenazas se desarrollen a fuego lento, evitando resoluciones apresuradas y construyendo un verdadero clima de misterio a lo largo de cada episodio. Gracias a esta estructura fluida e interconectada, la producción se transforma en una experiencia envolvente que invita a maratonear capítulo a capítulo, consolidándose como la opción perfecta para quienes buscan una intriga policial sostenida para disfrutar esta noche.

API