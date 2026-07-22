A pesar de haber vivido una experiencia sumamente frustrante durante la filmación de la primera temporada de "Dutton Ranch", el consagrado actor Ed Harris continuará formando parte del elenco principal en la segunda entrega de la serie.

El spin-off de Yellowstone, producido por Paramount+ y protagonizado junto a Annette Bening, Kelly Reilly y Cole Hauser, atraviesa reestructuraciones creativas de fondo tras las fuertes quejas formuladas por el propio intérprete de 75 años respecto al tratamiento de su personaje.

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En declaraciones vertidas durante la alfombra roja del estreno de su nueva película para Apple TV, The Dink, el actor nominado al Oscar confesó sin rodeos que estuvo a punto de rescindir su contrato a mitad de las grabaciones: "A mitad de la primera temporada estaba listo para irme; dije '¡Sáquenme de aquí!', para ser sincero. Sentía que no me estaban utilizando y me sentí un poco engañado. Antes de firmar me hablaron sobre lo que iba a hacer mi personaje y que yo era uno de los cuatro protagonistas, pero la verdad no fue así".

Tensión en el set, la escena eliminada y el despido del showrunner

Uno de los desencadenantes que motivó el enojo de la estrella de Apollo 13 y Westworld fue la eliminación completa de una secuencia musical que le habían prometido antes de incorporarse al proyecto.

Según relató Harris, llegó a grabar una escena donde su personaje, Everett McKinney, cantaba sobre el escenario de un bar tras una charla con el personaje de Kelly Reilly, pero el momento fue cortado de manera drástica durante la etapa de edición postproducción bajo el argumento de que el episodio requería un tono más oscuro. "Para mí eso fue razón suficiente para decir: 'Renuncio a mi contrato'", reconoció.

Ed Harris continuará formando parte del elenco en la segunda entrega de la serie

Aunque las quejas del actor parecieron no tener respuesta inmediata durante el rodaje, las tensiones terminaron precipitando decisiones drásticas en la cúpula de la producción. Chad Feehan, creador y showrunner de la primera temporada, fue despedido de su cargo antes de la emisión del programa.

De acuerdo con fuentes de la industria, la salida de Feehan estuvo directamente motivada por la subutilización del personaje de Harris, quien incluso participó activamente en la elección de su reemplazante: Benjamin Cavell (creador de SEAL Team), designado recientemente para liderar los guiones de la nueva entrega.

Contrato ratificado y el inicio del rodaje para la segunda temporada

A pesar del malestar experimentado en el set, Harris hizo una distinción respecto al resultado final del producto audiovisual una vez estrenado en la pantalla de Paramount+: "Cuando vi esta temporada me pareció bien, bastante buena. Me sentí bien con mi participación y sentí que mi papel era relativamente importante para la historia, aunque no lo sentí así durante el rodaje".

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Con la promesa de un rol con mayor protagonismo y habiendo sido consultado sobre el rumbo argumental que tomarán los nuevos episodios, el actor ratificó que cumplirá con su contrato de dos años (que además contempla una opción de extensión para una tercera temporada). De no mediar inconvenientes en la etapa de escritura, la producción de la segunda temporada de "Dutton Ranch" tiene programado encender las cámaras el próximo 15 de enero.

API/MSS