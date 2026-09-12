Raul Perrone:“Mi urgencia es seguir contando cosas”

Raúl Perrone estrenó Cin3 Fili4, una película —como todas las suyas— atravesada por su relación con el cine. Pero en este caso también vuelve sobre una preocupación que aparece en su conversación: qué sucede con los jóvenes y con el hábito de ir al cine. La película tuvo su premiere mundial en el BAFICI 2026, donde además Perrone recibió la merecida Premio a la Trayectoria. Perrone ahora cuenta un relato de cinefilia en un mundo de imágenes codificadas, donde un grupo de jóvenes se mueve entre textos de Puig, café, cigarrillos y conversaciones sobre el cine: “En verdad la cinefilia no tiene que ver mucho en mí. Yo siempre aclaro que no soy un cinéfilo. A mí me gusta el cine. Yo de chico vi muchísimas películas, entraba y salía, cuando me gustaban las películas me quedaba, pero no soy un cinéfilo enfermo. Y en el BAFICI voy a la premiere y después no voy a las otras funciones”.

—Sin embargo, la película habla de un mundo muy ligado a esa experiencia de ver cine. ¿Qué te interesaba recuperar?

—A mí lo que me preocupa es que los jóvenes vayan al cine. Se ha perdido esa hermosa costumbre de ir al cine. Netflix, la vorágine de los celulares y todo eso hicieron que se fuera perdiendo. A mí me gustaría recuperar también esa cosa de salir del cine, ir a un café, quedarse hasta tarde hablando de la película. Eso también se perdió. Y los jóvenes muchas veces ya ni siquiera piensan en ir a Capital. Está el tema de la poca gente que va, los trenes, todo eso. Entonces me interesa que vuelvan a tener ganas de ir al cine.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—¿Cómo trabajaste con los jóvenes que aparecen en la película?

—Los tres chicos son parte de mi pensamiento. Hay algunas cosas que están guionadas, yo les permito determinadas cosas, pero una gran mayoría son improvisaciones. Yo miro lo que va apareciendo. Hablamos mucho antes de filmar. Yo les cuento, hablamos, y después filmamos. Generalmente filmo casi en una sola toma. Lo que está ahí habla de mi pensamiento, de lo que me gusta. El material personal está casi siempre. No hay nada de lo cual yo no piense, está todo puesto ahí.

—¿La cinefilia modificó tu manera de filmar?

—No. No cambió mi manera de filmar ni lo que siento ni lo que quiero del cine. Para mí cada película es un nuevo desafío. Yo siempre trato de ir un poco más allá. Me gusta correr riesgos y es realmente muy loco que después de 60 películas lo haga, pero lo sigo haciendo porque soy así, porque lo necesito.

—¿Qué te lleva a seguir cambiando de una película a otra después de tantos años?

—Si yo me quedara con las películas que me fueron bien, haría siempre la misma película. Copiaría esas películas. Y yo no puedo hacer eso. Voy cambiando de película en película, pero sigo siendo yo. Tiene que haber algo que a mí me importe. Si no, no la hago. Las películas siguen saliendo de mirar a la gente en la calle, de que alguien me cuente algo. Yo quiero seguir mostrando muchas cosas. Pueden ser temas muy distintos. Si me aburro de lo que estoy haciendo, dejo de filmar.

—¿Dónde queda “Cin3 Fili4” dentro de tu obra?

—Es parte de mi cuerpo de trabajo. No es una película totalmente distinta. Siempre trato de ir más allá, que cada película tenga su cosa. Algunas son más radicales que otras. Trato de trabajar el sonido de una manera diferente, de usar cosas que son comunes a todo mi trabajo, pero darle a cada película una identidad propia. Después monto, edito, y ahí encuentro qué es lo que quiero contar. A veces aparecen cosas extrañas, que forman parte de mi universo.

La caricia del premio

J.M.D.

La filmografía de Perrone seleccionada incluye títulos como Labios de churrasco, Graciadió, La Mecha, P3ND3JO5, Favula, Sean Eternxs, Sinfon14 y Sinfon14 Remix. Además de filmar, dirige el Festival Internacional de Cine de Ituzaingó y desde hace más de 20 años el taller municipal de cine “Vení y hacé tu película”. Ese recorrido da una idea del enorme archivo que una retrospectiva debería reunir.

—¿Qué hace que aparezca una nueva película?

—Filmo por muchas razones. Porque para mí es importante, porque hay cosas que me dan bronca, porque hay cosas que me gustan. Yo nunca dejo de mirar lo que pasa alrededor mío. Voy caminando, puede aparecer algo, y eso me lleva a pensar en filmar. Estoy siempre atento, pensando en filmar, queriendo que aparezcan cosas.

—¿Qué significó recibir el Premio a la Trayectoria en el BAFICI?

—Los premios son una caricia que necesitamos todos los que hacemos cosas. Es una caricia al alma. Que los compañeros te den un premio tiene importancia, claro. Pero al otro día tengo que trabajar otra vez. No me modifica. Yo ya estoy pensando en la próxima película y sigo trabajando exactamente igual.

—¿Y qué estás pensando para lo que viene?

—La retrospectiva es algo que vengo pensando hace un tiempo, pero es difícil porque siempre hay películas nuevas. Posiblemente haya un proyecto en el que muchas películas formen una retrospectiva y haya también algunas premieres. Eso es lo que posiblemente esté trabajando en el año.