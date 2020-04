Todo lo que tenés que saber del regreso de The Walking Dead

Hay buenas y malas noticias para los fans de The Walking Dead. Por un lado en las próximas horas estará disponible para ver la 9na temporada en Netflix. Todos lo capítulos de la misma se cargarán en la plataforma y la cuarentena es una buena oportunidad para ponerse al día con la producción de zombies más popular del momento.

Al igual que en las temporadas anteriores los protagonistas deben enfrentarse a nuevos problemas surgidos en el mundo post-apocalíptico en el que viven. Sin ir más lejos Rick, uno de los personajes más queridos, planea vivir en paz pero, como ya saben los seguidores de esta franquicia, no hay personaje que esté completamente a salvo en el universo de The Walking Dead.

Sin embargo mientras esto sucede los productores anunciaron que tienen problemas para continuar con las filmaciones de sus capítulos. El ejemplo más claro es lo que ocurrió con el último capítulo de la temporada diez que debió ser emitido en Estados Unidos hace pocas semanas pero la cuarentena obligó a que se suspenda. “Los eventos recientes desafortunadamente provocaron que sea imposible finalizar el proceso de post producción del final de temporada. Estamos planeando emitir el episodio a finales de este año”, explicaron desde la empresa productora de la serie.

El nombre del mismo es 'A Certain Doom (Un cierto destino)' y ya está filmado en su totalidad. Solo falta agregar los efectos necesarios y realizar el corte final para poder darlo a conocer. Por ese motivo se espera que para octubre, siempre y cuando se flexibilice la cuarentena, los fanáticos puedan ver cómo continúa la historia.

De todas formas, los problemas para The Walking Dead no terminan allí. El rodaje de la temporada 11 también está paralizado, lo que genera mucha incertidumbre tanto a su creador, Robert Kirkman, como a los actores y técnicos del proyecto. La mayoría de ellos no son estrellas reconocidas de Hollywood por lo que deben mantenerse activos para continuar con su vida diario y, al igual que la mayor parte de quienes forman parte de la industria del espectáculo temen por sus futuros.