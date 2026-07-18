Un viaje entre Chéjov, la memoria y el amor

La obra de Antón Chéjov siempre me interpeló. Nada original, lo sé, pero tengo la certeza de que son mis raíces rusas las que me generan esta fuerte atracción hacia ese mundo: ese clima vibrante y melancólico, esos silencios que dicen de todo, esa comedia irónica que lastima, esas historias de amor erráticas.

Leyendo con avidez muchos de sus cuentos, llegué a Del amor y fue la inspiración que necesitaba para comenzar la escritura de una nueva obra.

Tenía el deseo de entretejerlo con la historia de esa parte de mi familia. La de mis bisabuelos, que dejaron el Imperio ruso aristocrático del que habla Chéjov para venir a la Argentina soñando con un mundo más justo y mejor.

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A comienzos del siglo pasado, ellos cruzaron el océano y se instalaron en Charata, en la provincia del Chaco. Allí consiguieron un pedazo de tierra y labrarla a diario fue el trabajo necesario para llegar hasta la ciudad de Buenos Aires y poder estudiar una carrera universitaria. Mi abuelo y sus hermanos trabajaron esa tierra hasta hacerse parte de ella. Ese suelo fue sudor y pan durante toda su infancia. En la ciudad eran los del campo y, en el campo, los que se iban al cemento.

Este material vuelve a ese tiempo. El tiempo en el que el país se iba consolidando con promesas de grandeza. El tiempo en el que los relatos se iban construyendo y la comunidad se iba conformando. Un tiempo que, a la distancia, puede leerse como muy distinto y que, sin embargo, en algunos aspectos parece no haber cambiado en absoluto. El material se pregunta quiénes fueron esos hombres y mujeres; qué debates y luchas debieron dar; cuáles ganaron y cuáles aún hoy nos siguen atravesando. El sueño de la gran Argentina, la búsqueda de justicia social, la generosidad de la llanura y la ambición de los adoquines. La esperanza y la ilusión.

Sin embargo, esta es una historia de amor. Una comedia melodramática en la que el amor impulsa la acción. Ahí está la fuerza del relato. En esa pregunta que parece imposible de responder, que se hizo Chéjov hace más de cien años y que seguimos haciéndonos hoy: ¿qué es el amor? De eso trata aquel cuento. Intentando delinear una respuesta, la obra atraviesa esas siete estaciones. Entre ellas navega por la amistad, las diferencias de clase, la atracción, el rechazo, la seducción y, claro, el amor.

Escribí este material como trabajo de cierre de mi carrera de Dramaturgia en la EMAD. Lo presenté a un concurso que organiza ARGENTORES (la Sociedad General de Autores de la Argentina) y obtuve ese premio. La obra se publicó en un hermoso libro y ese fue el impulso para llevarla a escena. Me gusta ver encarnado en los cuerpos aquello que nació en mi mente y luego pasó al papel.

Me animé a llamar a Carlos Belloso. Había actuado con él hacía unos cuantos años y sentía que nadie era mejor para interpretar ese papel. Leyó la obra y se sumó al proyecto. Su confianza y su fuerza hicieron que se fueran encadenando el resto de las piezas del rompecabezas. Completé el elenco con Manuel Vignau, con quien trabajo hace años, y Laura Nevole, con quien siempre había querido trabajar y nunca habíamos coincidido. Con el elenco perfecto, comenzamos a ensayar. Fueron pocos meses de mucha intensidad y compromiso para delinear estos personajes de otro tiempo, pero que debían tener resonancia en el presente.

Ese es el desafío de Siete estaciones para hablar de amor: interpelarnos en el hoy observando ese mundo que fue el ayer. Pareciera que nuestra patria ha avanzado en busca de ese país que soñamos, pero también ha retrocedido innumerables veces. Pareciera que las formas de vincularse se han modificado considerablemente y, sin embargo, el misterio del amor permanece.

«Es que pasan los años y los siglos, pero las historias de amor quedan. Los besos robados quedan. Los corazones rotos quedan. Las cartas ocultas quedan. Los amores prohibidos quedan. ¿Por qué, Antón? ¿Por qué es tan difícil amar? ¿Vos sabés algo acerca del amor que puedas enseñarme? Decímelo, Antón. Decime algo acerca del amor.»

*Autora y directora de Siete estaciones para hablar de amor, que se presenta los lunes a las 20 hs en el Teatro del Pueblo.