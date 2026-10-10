Una visita histórica después de 26 años

Después de 26 años, la Berliner Philharmoniker regresará a Buenos Aires para ofrecer tres conciertos en el Teatro Colón, los miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre, siempre a las 20. Bajo la dirección de Kirill Petrenko, su director titular y director artístico, la orquesta presentará dos programas: Brahms y Richard Strauss el 21 y 23, y Elgar y Chaikovski el 22. Buenos Aires será la última escala de una gira que también incluye Nueva York, Bogotá y San Pablo. Para Andrea Zietschmann, directora general de la Fundación Berliner Philharmoniker, la llegada a la Argentina tiene un significado particular: será apenas la segunda visita de la orquesta al país y una oportunidad de regresar a un escenario que considera un “destino soñado” para los músicos. Eva-Maria Tomasi, violinista y miembro del consejo de la orquesta, también integra la delegación y participará de las actividades vinculadas con la visita. En las funciones del 21 y 23, el programa estará integrado por el Concierto para piano n.º 1 de Johannes Brahms y Also sprach Zarathustra, de Richard Strauss, con el islandés Víkingur Ólafsson como solista. El jueves 22 se escucharán las Variaciones Enigma, de Edward Elgar, y la Sinfonía n.º 4 de Piotr Ilich Chaikovski. Ólafsson se incorporó a la gira debido a la ausencia de Daniel Trifonov, quien continúa recuperándose.

— La Berliner Philharmoniker vuelve al Teatro Colón después de 26 años. ¿Qué significa este regreso?

Andrea Zietschmann: Es un momento muy especial. Buenos Aires es un destino soñado para los músicos y el Teatro Colón tiene una historia muy fuerte. Será nuestra última etapa de la gira sudamericana y tendremos tres conciertos. Estamos realmente muy felices de regresar.

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— ¿Qué significa para usted dirigir por primera vez en Sudamérica y, especialmente, en el Colón?

Kirill Petrenko: Será mi primera vez dirigiendo en Sudamérica. Estoy muy feliz de encontrarme con el público sudamericano, de mostrar nuestra música y nuestra pasión. Y, por supuesto, está el legendario Teatro Colón de Buenos Aires. Espero que este viaje se convierta en un recuerdo maravilloso para mí. Para mí es un punto culminante de la gira. Nunca estuve en Buenos Aires y tengo muchas ganas de conocer la ciudad. Pero también está toda esa tradición: Erich Kleiber, Daniel Barenboim, Martha Argerich y tantos músicos fantásticos que tocaron en esas paredes. Es un honor formar parte de esa tradición.

— Eva, usted estuvo en Sudamérica en la visita de 2000. ¿Cómo vive este regreso?

Eva-Maria Tomasi: Es muy especial volver después de 26 años. La orquesta también cambió. Hoy tenemos colegas de Chile, Venezuela, Brasil y Perú. Recordamos la increíble bienvenida que recibimos del público y esperamos poder convencer nuevamente a la audiencia después de tanto tiempo.

— ¿Cómo definiría ese sonido?

Kirill Petrenko: Lo más importante es que sea reconocible como el sonido de la Berliner Philharmoniker. Es rico en colores y todavía tiene algo oscuro, ligado a la tradición de las antiguas orquestas alemanas. Pero también debe escucharse la personalidad de cada músico. Todos somos solistas, pero tenemos que poder convertirnos en un grupo. Y debemos ofrecer sonidos diferentes para diferentes obras, sin perder nuestra identidad.

— La gira llega además en un momento de enorme tensión internacional. ¿Qué lugar ocupa la música en ese contexto?

Eva-Maria Tomasi: Vivimos tiempos muy turbulentos. Para mí, esta gira también es una especie de esperanza. Viajamos muy lejos para tocar para personas de todo el mundo y eso me hace sentir que nuestro trabajo sigue siendo fuerte, esperado y reconocido. Hablamos un lenguaje: el lenguaje de la música. Cuando tocamos, podemos ofrecer al público dos horas de paz, de vuelo, de meditación y de concentración, sin pensar en lo que está ocurriendo en el mundo. Creo que eso es más importante que nunca.

Tres noches, cuatro compositores y una orquesta histórica

J.M.D.

La Berliner Philharmoniker regresará al Teatro Colón después de 26 años para ofrecer tres conciertos, el miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre, siempre a las 20, bajo la dirección de su titular, Kirill Petrenko. La visita reunirá obras fundamentales del repertorio sinfónico de los siglos XIX y XX y tendrá como solista al pianista islandés Víkingur Ólafsson. El programa de apertura, que se repetirá el viernes 23, estará dedicado a Johannes Brahms y Richard Strauss. La orquesta interpretará el Concierto para piano y orquesta n.º 1 en re menor, de Brahms, compuesto entre 1854 y 1859, con Ólafsson como solista, y luego Also sprach Zarathustra, op. 30, de Strauss, estrenada en 1896.

La noche del jueves 22 tendrá un programa diferente, con dos obras de gran dimensión orquestal: las Variaciones sobre un tema original, op. 36, «Enigma», de Edward Elgar, y la Sinfonía n.º 4 en fa menor, op. 36, de Piotr Ilich Chaikovski. Así, las tres presentaciones permiten recorrer distintas tradiciones y lenguajes de la música sinfónica europea.El regreso de la Berliner Philharmoniker tiene además una dimensión institucional. Su presencia vuelve a ubicar a Buenos Aires y al Teatro Colón dentro del circuito internacional de las grandes orquestas del mundo y recupera un vínculo que llevaba más de dos décadas interrumpido. Para el público argentino, serán tres oportunidades de encontrarse nuevamente con una de las formaciones orquestales de mayor reconocimiento internacional. Las localidades están disponibles en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9 a 20 y domingos de 9 a 17, y también a través del sitio oficial del teatro.