Ver lo que tenemos para contar

Desde el comienzo de mi gestión al frente de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional del Teatro, me propuse como uno de mis ejes fundamentales la voluntad de seguir potenciando y poniendo en relevancia todo ese entramado maravilloso y único a nivel mundial que tiene el teatro argentino. Durante el 2024 logramos abrir una gran cantidad de líneas de fomento y promoción para la producción de obras, la realización de eventos y festivales, el funcionamiento de salas, la circulación en el territorio nacional e internacional y programas de formación, entre otras. Ahora, si bien el INT tiene como misión principal promover el teatro nacional que llevan adelante nuestros hacedores, todo ese potencial enorme y reconocido mundialmente, tanto por su calidad como por su cantidad de propuestas distribuidas a lo largo y ancho de todo el territorio argentino, no terminaría de encontrar su verdadero sentido si no fuera gracias al nivel de apoyo y disfrute que recibe por parte de la ciudadanía. Es impresionante ver cómo frente a cada realización, independientemente de dónde ésta se concrete, sea en grandes ciudades o pequeños pueblos de las seis regiones en las que se divide nuestro campo teatral, no sólo están ahí nuestros incansables y entusiastas creadores, sino que, y por sobre todo, es la ciudadanía quien se acerca y abraza estas propuestas como principal destinataria de las herramientas que brinda el Instituto, cosa muy poco habitual en otras latitudes del mundo y que el campo teatral argentino supo construir para convertirse en uno de los bastiones principales de nuestra identidad en torno a nuestro patrimonio del acervo cultural.

Bajo esta premisa, es que surge la idea de crear este ciclo. Celebrar nuestro teatro, poniendo en relevancia y valor todo su potencial, en favor de las comunidades en las que cada propuesta se inscribe, siempre en el marco de su amplia y admirable heterogeneidad. “El Teatro Argentino celebra su público” contiene la posibilidad de que la ciudadanía en su conjunto pueda, a lo largo de una semana, acercarse al encuentro del fenómeno teatral en cada rincón del país con entradas sin cargo. Decenas de miles de personas, de todas las edades y territorialidades a nivel federal, podrán acceder a más de seiscientos espectáculos diferentes que serán presentados en más de trescientas salas distribuidas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Alternativa Teatral, www.alternativateatral.com, donde, dentro del evento “El Teatro Argentino celebra su público”, se podrá acceder a la cartelera de la totalidad de espectáculos que integran este ciclo y así reservar las entradas. Junto a quienes tenemos la enorme responsabilidad de llevar adelante la dirección del Instituto, estamos convencidos de que el factor principal en torno a nuestra tarea, es la de seguir promoviendo y protegiendo este entramado teatral en favor de la ciudadanía en su conjunto y es por eso que hacia ahí apuntamos. El hecho en sí mismo de que, frente a esta convocatoria, hayamos tenido el nivel de adhesión por parte de nuestros hacedores y espacios, ya es una muestra clara de que todo lo que describo en torno a los valores que contiene nuestro teatro nacional son indiscutibles, convirtiéndonos en esa reconocida potencia a nivel mundial. Pero, el real y significativo valor del teatro que se desarrolla en nuestro territorio, es el que le asigna ese público maravilloso que da sentido a todo lo que hacemos.

Por eso, hoy, es que lo celebramos, avanzando desde nuestro organismo con acciones donde nuestros hacedores del campo teatral puedan mantener toda esta potencia, al servicio de seguir siendo una herramienta para el beneficio de la ciudadanía en su conjunto. Ahora sí, sólo resta disfrutar de esta semana colmada de ese encuentro único y maravilloso alrededor del hecho teatral. Con entusiasmo, es que los esperamos.

*Director Ejecutivo del INT