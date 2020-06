La vida de Manuel Belgrano es celebrada este viernes 19 de junio en una obra online

Ana Seoane

Hoy viernes 19 de junio a las 21.30 se verá un espectáculo que presentará el Instituto Patria conmemorando los doscientos años del fallecimiento del general Manuel Belgrano, con el título de Patria es Cultura. Anticiparon que será el “homenaje de nuestros artistas populares al creador de la bandera argentina”. Participarán de esta función online, por orden alfabético: Cristina Banegas, Dady Brieva, Luisa Kuliok, Luis Machín, Gerardo Romano y Cecilia Rossetto.

Las entradas están a la ventan por Ticketek y su valor es de $400 más un bono solidario opcional. La coordinación estuvo a cargo de Rita Cortese.



Luis Machín adelantó: “Voy a leer unos escritos de Manuel Belgrano referidos a su pensamiento en relación a la industria, a la educación y también a la concentración de la riqueza. Siempre recordar a Belgrano tiene un significado profundo para cualquier argentino y eso sumado a que mi lugar de nacimiento es Rosario. En un año 'belgraniano' como es éste tiene todos los condimentos para un orgullo más pronunciado. También en el streaming voy a hacer un doble homenaje: a Belgrano y a un actor que ya no está con nosotros. Fue alguien muy importante en nuestro ambiente. Pero no voy a adelantarme porque la idea es que sea un homenaje dentro de otro”. Machín ya estuvo en la piel de Belgrano cuando estrenó la película La revolución es un sueño eterno de Benjamín Juárez (2012).

Gerardo Romano

A Luisa Kuliok le sugirieron que presentará un fragmento del espectáculo ¡Juana vive!, versión realizada por Rosa Celentano sobre Proceso a Juana Azurduy de Andrés Lizarraga. “Juana Azurduy combatió junto a Manuel Belgrano – relata Kuliok- con tal entereza y arrojo que él mismo pide al Supremo Gobierno que sea nombrada Teniente Coronel. Y es Belgrano quien le informa el despacho con la noticia por sus acciones heroicas. Incluso le obsequió su sable a esa mujer que sostenía su lucha en la batalla con el anhelo más hondo de una patria libre y soberana. Su formación en tácticas y estrategias fue completada con los libros que Belgrano le acercaba. Sabemos que las mujeres fueron ninguneadas en la historia. También la verdadera historia de los hombres de la Revolución de Mayo. La gesta de Manuel Belgrano por la Independencia, la igualdad, la educación y la felicidad de los Pueblos merece todos los honores y celebró que el 2020 haya sido declarado su año por el Gobierno Nacional”.

Manuel Belgrano, mucho más que el creador de la bandera

Cristina Banegas va a leer otras cartas de Manuel Belgrano. Mientras que Cecilia Rossetto decidió que cantará temas de Tita Merello, Nelly Omar, Idea Vilariño y Eladia Blázquez. “Me van a acompañar –aclara Rossetto- Julián Caeiro en el piano y Walther Castro en bandoneón”. Otro integrante de esta propuesta es Gerardo Romano. “No quise leer. Siento que la gente se distrae cuando un actor no mira a los ojos. Preferí un texto que no me es ajeno y que tengo ya encarnado. Haré un resumen de mi personaje de la obra Un judío común y corriente de Charles Lewinsky. Es una metáfora y entabla un puente comunicacional para hablar de cierto autoritarismo, o el aspecto dictatorial que tuvieron los estados nacionales en el siglo XX. El neoliberalismo, cuando tiene un aspecto autoritario, poco republicano, superpone el poder mediático, económico, político, judicial y de pronto la democracia se va socavada por estos aspectos. Echa una mirada también sobre el hoy, cuando Trump o Bolsonaro pasan por encima de las instituciones”.



