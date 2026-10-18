Wanda Nara: “Quiero que vean a Lucía y no a Wanda”

Wanda Nara está acostumbrada a las cámaras, pero el cine le propuso una experiencia diferente: dejar de ser Wanda para convertirse en Lucía. En su debut cinematográfico ¿Querés ser mi hijo? interpreta a una mujer que atraviesa una historia de amor, desilusiones, angustias y transformaciones. El papel le permitió explorar una cantidad de matices que, según cuenta, fueron uno de los grandes atractivos del proyecto. El trabajo empezó mucho antes de la primera escena. El vestuario, el maquillaje, la voz, los gestos y la manera de caminar fueron parte de una preparación que la llevó a descubrir a su personaje incluso antes de pronunciar una palabra. Nara: “Cuando me propusieron hacer la película, leí un poco el libro y empecé a meterme en este mundo. Es imposible, y creo que les va a pasar a todas las mujeres cuando vean la película, no empatizar, no sentir que en algún momento de sus vidas pasaron por alguna de las situaciones que atraviesa mi personaje, que es Lucía. La verdad es que empaticé mucho. Fue un placer interpretar a esta mujer, a la que le pasan un montón de cosas: su fragilidad, sus miedos, su angustia, su historia de amor. La película arranca con una problemática enorme y una desilusión amorosa. Es un papel muy rico en matices, y fue increíble poder interpretarlo y prepararme para cada escena”.

—¿Qué te gusta de contar una historia y meterte en un relato que después va a ver el público?

—Sin dudas, lo que más me atrae es salir de mi personaje, salir de Wanda y sumergirme en todo lo que implica ser Lucía. Desde el pelo y el maquillaje hasta su manera de vestir, de caminar y el tono de voz. Es muy alejado de cómo soy yo. Tener que estudiar al personaje, saber qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus miedos y sus problemáticas, me parece muy atractivo.

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—¿Qué cuentos te conmovían cuando eras chica? ¿Qué te gustaba que te contaran?

—Me gustaban mucho las fantasías. Por ejemplo, Dailan Kifki, de María Elena Walsh, era un libro que me encantaba. Lo leía y lo volvía a leer. A veces me lo leía mi mamá y otras veces me acuerdo de que me lo leía una maestra del colegio. Mi cabeza cerraba los ojos e imaginaba las escenas de lo que me contaban o de lo que leía. Fue un poco lo que me pasó también cuando leí el libro de la película. Una cosa es leer una historia e imaginarte cómo puede llegar a ser, y otra es ver la escenografía, los lugares, las diferentes situaciones y cómo interactuás con los actores. Ahí cambia lo que te habías imaginado. Me pasó cuando me vi vestida de Lucía en el primer shooting. Me cambiaron todo, terminaron de caracterizarme, me giré, me miré en el espejo y, como ya había leído el libro, cuando me vi reconocí a Lucía. Me puse a llorar.

—¿Qué te emocionó de esa primera imagen?

—Me impactó el look. Era muy acartonado, muy alejado de lo que soy yo, pero a la vez me recordaba algún momento de mi vida en el que estuve muy acartonada, conformando a otras personas que me querían ver así. Me sorprendió cómo un vestuario podía llevarme hasta ese lugar para interpretar a un personaje. Todavía no había hablado ni tenido mi primera escena y ya sentía ese sufrimiento, sentía las rejas que sentía el personaje. Me sentía atrapada. Me sentí Lucía. Fue increíble. A partir de ahí empecé a entender un montón de cosas. Veía la ropa en ese lugar enorme donde estaba el vestuario y ya sabía, por ejemplo, qué ropa interior usaba Lucía. También entendía que esa ropa iba a cambiar a medida que avanzara la película.

—¿Qué suma el cine a todo lo que ya construiste profesionalmente?

—Sin dudas, mucha jerarquía. También significa salir de mi lugar de confort, saber que siempre hay algo más, que siempre podemos aprender. Entré en un mundo que no era el mío, de puntitas de pie, escuchando cada consejo y cada mirada, con mucho respeto y cuidando cada detalle. Jean Pierre Noher fue muy generoso conmigo. Miraba mis escenas con Agustín Bernasconi y Agustín miraba mis escenas con Jean Pierre. Los dos me decían sus comentarios y qué pensaban. Charo también miraba todas mis escenas, ensayaba conmigo y me ayudaba. Siento que es un mundo que me encanta, que me saca de mi lugar de confort y me llena de aprendizaje y de experiencias nuevas. Aprendí mucho. A veces decís: “Bueno, ya sé todo”. No, no. Entré en algo que no era mi mundo y aprendí muchísimo. Me pareció increíble, superatractivo. Me levantaba a las seis de la mañana contenta y ansiosa por ir al set porque la pasaba bien, aunque también era exigente. Tenía que cambiar la voz, cambiar el vestuario, estar pendiente del guion y de un montón de cosas. En mi mundo habitual no sigo un guion: hago mi programa de taquito, lo conozco y sé cómo moverme.

—¿Te preocupaba que el público viera a Wanda en lugar de ver a Lucía?

—Me parece que la gente se va a impactar. Van a ver a Lucía y no a Wanda, y se va a poder meter de lleno en esta comedia romántica. En ningún momento debería sentir que está viendo a Wanda. Me parece que está muy cuidada, y eso también es parte del trabajo de todo el equipo. Hernán Guerschuny, el director, es espectacular. Para él también fue un desafío tenerme como actriz. Yo siempre fui muy clara y les dije: “Quiero que sean sinceros, que me digan lo que tengo que hacer y que me corrijan lo que me tengan que corregir”. No opiné tanto porque me entregué, confié y me puse en manos de profesionales que hacen cine.

—¿Qué sentiste cuando viste la película terminada y pensaste en todo lo que habías construido para llegar hasta acá?

—Me parece increíble. Cuando vi la película tuve una sensación de mucho orgullo, de mucha emoción y una necesidad enorme de que la viera mi familia. Pensaba: “Hice tantos castings, tantas cosas con mi abuelo… ¿Sabrá, en algún lugar del mundo, que llegué al cine?”. Mis abuelos no pudieron verme, pero lo logré. Mi abuelito me esperaba en todos los castings, incluso para hacer cinco minutos de un comercial. Nunca me hubiera imaginado llegar al cine. Por eso, el día del debut voy a estar más pendiente de mirar las caras de mi hermana, de mis hijos y de mis papás, de ver su emoción. Creo que van a tener que verla varias veces porque, de la emoción, no van a poder seguir bien la trama o la película. Me acuerdo de que desde Uruguay les mandaron una escena cortita al grupo que tenemos de familia y estaban impactados. No lo podían creer.

Mis hijas me preguntan todos los días cuándo es el estreno y lo tienen anotado en sus agendas. Los varones también. Toda la familia está muy pendiente de verla. Estoy muy orgullosa de que puedan ver una película apta para todo público, una comedia romántica que deja un mensaje lindo. Tuve mucha suerte de debutar en cine con una película que me permite mostrar un montón de matices.

—¿Sentís que se abre una puerta nueva para vos?

—Sí. Hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo y preparación, pero también mucho de escuchar a los expertos. Pablo Inés me corregía, por ejemplo, la voz. Lo primero que me dijeron fue que la voz que uso para conducir no es la que va al cine. Yo pensaba: «¿Tengo que empezar de cero?». A partir de ahí me fui metiendo cada vez más, me sentía más involucrada y me daba más orgullo. Hacer reír es muy difícil. Pasar por todas las situaciones que atraviesa Lucía tampoco es fácil. Yo decía: “Qué generoso fue el que pensó que yo podía ser este personaje”. Es un papel muy rico para una actriz, porque te da matices y un montón de herramientas. Si están bien usadas, está buenísimo. Es el tipo de papel que cualquier actriz quisiera hacer.