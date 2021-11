El calendario Pirelli 2022 bajo la lente de Bryan Adams dedicado a la música

Con una propuesta dedicada íntegramente a la música, el cantante y artista multitasking Bryan Adams presentó fotos realizadas a Cher, Iggy Pop y St. Vincent, entre otros. Recluido en Milán, Italia, por ser positivo de Covid-19, afirmó que la muestra es una dedicatoria directa a los músicos. “Quería que fuera un homenaje a la música, a todos los músicos que no han podido salir de gira durante casi dos años, y a la vez pensé que Pirelli también tiene mucho que ver con la carretera. Así que lo titulé On the road ”, dijo en un encuentro vía videollamada con periodistas.

La estrella de punk Iggy Pop manifiesta el inapelable paso de los años en sus líneas de expresión y en el torso desnudo que muestra desde hace décadas, pero sin embargo se ve muy parecido a los años más salvajes de su carrera. Pelo largo, pose de perfil, pantalón negro y claro, sin remera. Así eligió retratarlo para el calendario del mes de agosto Adams, al igual que a otros músicos reconocidos en los demás periodos del año.

El creador de Heaven en la década del '80 relató que tuvo que presentar su proyecto como cualquiera, a pesar de ser un músico reconocido desde hace años. Desde su perspectiva, lo que trató de retratar se relaciona mucho con una exposición autobiográfica. “Ser músico implica tener muchos momentos de reflexión, instantes en los que estás solo, contigo mismo. Te ves a menudo embelesado, mirando por la ventana. Cuando salís de gira hay mucho glamour, pero al final tocas durante dos horas y luego tienes otras 22 de soledad”, detalló.

Además de Pop, conforman el calendario St Vincent, Kali Uchis, Saweetie, Cher, Normani, Jennifer Hudson, Claire Elise Boucher, Bohan Phoenix y Rita Hora. Para el mes de diciembre, Adams eligió una guitarra encima del capó de un descapotable blanco.

“Creo que la imagen de la portada se recordará como una de las más icónicas de la historia del calendario. Y poco más que eso puedo pedir”, dijo el fotógrafo sobre la foto de la norteamericana Anne Erin 'Annie' Clark, conocida como St Vincent.

La historia de Adams, sin embargo, no se remonta solamente a sus hits ochentosos y tampoco al reconocido almanaque de la marca de neumáticos, sino que ha disparado su cámara para captar las expresiones de Mick Jagger, Mickey Rourke, Amy Winehouse, Victoria Beckham o Naomi Campbell. Incluso retrato a uno de los bastiones de la monarquía cuando fotografió a la Reina Isabel II en su Jubileo de Oro.

“Hice mi primera sesión de fotos profesional cuando tenía 38 años. Y a partir de ahí, no sé muy bien cómo, el teléfono empezó a sonar”, describió Adams sobre su experiencia piloto.

El trabajo que motorizó On the road estuvo surcado por la pandemia del Covid-19 y la imposiblidad de los artistas de presentarse en giras por la cancelación de eventos masivos.

Incluso el reconocido calendario se suspendió en su versión 2021 por el avance del virus en las ciudades y los países de todo el mundo.

Sobre el proceso de fotografía, Adams manifestó que el ingreso a la intimidad de los artistas implica conocer face to face a sus personajes públicos. “Cuando entras a su mundo estás básicamente ahí para observar su personaje creativo’', dijo.

En la última edición las protagonistas fueron la actriz Emma Watson y la cantante española Rosalía, además de Mia Goth, Indya Moore, Claire Foy, Chris Lee y Kristen Stewart.

El fotógrafo italiano Paolo Roversi, encargado de la propuesta, montó un drama de Shakespeare y vistió a las figuras para la ocasión.

GI/FL