FOTOS | El Ojo de Perfil: cronología en imágenes del conflicto de los Etchevehere

Giselle Leclercq, Pablo Cuarterolo

La familia Etchevehere quedó dividida en dos. Por un lado Dolores, la única hija mujer, y por el otro su madre y sus hermanos, Leonor Barbero Marcial, Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián.

Unos a otros se acusan de haber cometido delitos: ella acusa a su familia de haberse enriquecido con maniobras ilegales a lo largo de los años y reclama más herencia.

Dice que no recibió nada y ahora la Justicia analiza si eso es así. Por eso, los demás la denuncian a ella por haber usurpado su campo. Si ella recibió su parte, no debería estar ahí. Si no la recibió, podría.

Dolores Etchevehere y un referente de Proyecto Artigas previo al desalojo (Foto: Pablo Cuarterolo.)

Con uno y otro bando se alinearon algunos sectores de la política: Juan Grabois acompaña a Dolores y dirigentes de la oposición al resto de la familia. Por eso, desde hace quince días, de un lado y del otro se escuchan fuertes discusiones sobre la propiedad privada, la distribución de la tierra, la soberanía alimentaria y las formas de trabajar el campo.

Esta semana la Justicia ordenó el desalojo y detención de Dolores. Luis Miguel y compañía celebraron, pero el debate que abrió esta familia parece no cerrarse con ninguna resolución judicial.

PC/GL/EA