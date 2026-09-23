Fundación River Plate celebró su XIII Cena Anual Solidaria bajo el lema “Jugar en el barrio, ganar en la vida”. Más de 90 empresas y

referentes de distintos ámbitos, junto a jugadores, exjugadores y miembros de la Comisión Directiva, se sumaron para respaldar una labor que desde hace trece años utiliza el deporte y la educación como herramientas de inclusión y oportunidades para niñas,

niños y jóvenes en contextos vulnerables.

La XIII Cena Anual Solidaria de Fundación River Plate se realizó en La Rural y recaudó $1.485.300.000, que serán destinados a los distintos proyectos sociales de Fundación y, especialmente durante 2027, al proyecto Hacer Cancha, una iniciativa que busca

fortalecer clubes de barrio de distintos puntos del país mediante la construcción de canchas de fútbol, incluyendo el armado del terreno de juego, el cerramiento perimetral y los bancos de suplentes. Los jugadores del plantel profesional de River sorprendieron al final de la noche, cuando movilizados por el proyecto, se comprometieron a donar los recursos necesarios para construir tres canchas en clubes de distintas provincias.

Bajo el lema “Jugar en el barrio, ganar en la vida”, la noche destacó el rol que cumplen estos espacios en la vida de sus comunidades. Allí, el deporte se convierte en una oportunidad para compartir, aprender valores, construir vínculos y desarrollar herramientas para la vida, acompañados por profesores, dirigentes, familias y todos quienes sostienen cada club día a día.

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La velada contó con la presencia de autoridades del Club Atlético River Plate: Stefano Di Carlo, presidente de River Plate; Andrés Ballota, vicepresidente 1°; Ignacio Villarroel, vicepresidente 2°; y Mariano Taratuy, vicepresidente 3°. También estuvieron presentes Rodolfo D’Onofrio y miembros de la Comisión Directiva de Fundación River Plate.

“Asumo este lugar desde tres lugares: el amor a River, la responsabilidad y la convicción de que todavía tenemos mucho por hacer. Nuestra misión es acompañar a quienes trabajan todos los días para que el deporte sea una herramienta de desarrollo y transformación. Sabemos que detrás de cada club hay personas, historias y comunidades que sostienen esos espacios. Por eso, desde Fundación River buscamos estar cerca, aportar herramientas y generar alianzas que permitan que cada vez más chicos y chicas puedan crecer a través del deporte”, indicó Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate.

Por su parte, Stefano Di Carlo, presidente del Club Atlético River Plate, subrayó: “River está hecho del esfuerzo de cientos de deportistas a lo largo de su historia, de la visión de varias generaciones de dirigentes y, fundamentalmente, de la fe y el amor de millones de argentinos que creen profundamente en River y que son el sostén de este club. Un club que entiende que tiene una tarea y una dimensión social, humana y solidaria; que tiene la profunda convicción de que nadie puede desarrollarse plenamente si la comunidad de la que forma parte no se desarrolla. En ese sentido, la tarea social de River es infinita e invaluable. Y ahí quiero destacar especialmente el trabajo de la Fundación”.

Al recordar sus inicios en el Club Atlético Williams Kemmis de Las Rosas, Santa Fe, Leonardo Ponzio, entrenador de River Plate, resaltó: “Cuando mirás hacia atrás y pensás en el club donde creciste, encontrás una casa. Un lugar donde aprendiste, compartiste y te formaste. Por eso es tan importante que los chicos y las chicas tengan un club que los acompañe y les permita crecer a través del deporte”.

La noche, conducida por Agostina Scalise, Julieta Pink, Mariano Iúdica, Grego Rossello y Milagros Hadad, contó con distintas propuestas y momentos especiales que acompañaron el objetivo solidario del encuentro y permitieron poner en valor el trabajo que Fundación River lleva adelante junto a clubes, organizaciones, empresas, familias y comunidades de todo el país.

Las subastas fueron uno de los momentos más esperados de la noche, con experiencias únicas que despertaron gran entusiasmo entre los asistentes: un asado en la concentración del plantel profesional de River; dos viajes para dos personas a Mar del Plata junto a la delegación del club; la posibilidad de patear desde la mitad de cancha del Estadio Monumental durante el entretiempo de un partido; y camisetas de River y de la Selección Argentina firmadas por los campeones del mundo.

Sobre Fundación River Plate:

Fundación River Plate trabaja desde hace 13 años alentando el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social a través de programas educativos, deportivos y sociales, promoviendo los valores del deporte en búsqueda de una mayor integración social.

Fotogalería

Victoria Echevarrieta y Stéfano Di Carlo

Rodrigo Mora, Lucía de la Vega y Felipe Llorente

Rodolfo D'onofrio y Stéfano Di Carlo

Rodolfo D'onofrio y Zulemita Menem

Rodolfo D'onofrio, Lucía de la Vega, Clara D'onofrio, Zulemita Menem y Felipe Llorente

Lucía de la Vega, Julieta Pink y Felipe Llorente

Luis Cella, Lucía de la Vega, Bernarda Cella y Clara D'onofrio

Mostaza Merlo y Felipe Llorente

Oscar Ruggeri, Pato Fillol, Beto Alonso, Lucía de la Vega, Felipe Llorente, Antonio Alzamendi, El Negro Enrique y Jorge Gordillo

Lucía de la Vega, Chori Domínguez, Felipe Llorente, Cara D'onofrio y Consuelo Frugoni

Lucía de la Vega, Felipe Llorente, Gabriela Vaca Guzmán, Jorge Brito y Cara D'onofrio

Lucía de la Vega, Iván y Diego Finkelestein, y Felipe Llorente

Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito

Juan Carr, Lucía de la Vega y Felipe Llorente

Lucía de la Vega y Felipe Llorente

Clara D'onofrio, Matías Patanian y Lucía de la Vega

Consuelo Frugoni e Ignacio Villarroel

Facundo Pastor

Acreditaciones

Ingreso

Chori Domínguez

Clara D'onofrio reconocida por su trabajo en Fundación River

Felipe Llorente, presidente de Fundación River

Stéfano Di Carlo y Victoria Echevarrieta

Reconocimiento a Adidas por su acompañamiento

Rodolfo D'onofrio

Pato Fillol

Leo Ponzio, DT de River

Milagros Hadad entrevistando a Leo Ponzio

Invitados con Lucas Martínez Quarta, Tomás Galván y Juan Cruz Mesa

Invitados con Nicolás Otamendi

Invitados con Santiago Beltrán, Agustín Ruberto y Lautaro Rivero

Julieta Pink

Invitado con Fausto Vera y Ezequiel Centurión

Invitados con Ángel Correa, Lautaro Pereyra y Sebastián Driussi

Invitados con Juan Portillo, Aníbal Moreno y Rafael Santos Borré

Ariel Ortega

Clara D'onofrio reconocida por su trabajo en Fundación River

Grego Rosello, Agostina Scalise, Mariano Iúdica, Milagros Hadad y Julieta Pink

Grego Rosello

Agostina Scalise