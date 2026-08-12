Todas las fotos que dejó el "Banderazo por la Ciencia" en el Obelisco: "Basta de recortar fondos"

Científicos, investigadores, becarios y trabajadores universitarios se movilizaron este miércoles 12 de agosto al Obelisco en el marco de una jornada federal en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad pública. La concentración en la Ciudad de Buenos Aires fue convocada para las 16 y tuvo réplicas en plazas y ciudades de distintos puntos del país.

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La protesta fue impulsada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología bajo la consigna “Ponete la camiseta”, una convocatoria que en los días previos reunió a científicos de diferentes lugares del país en una campaña para visibilizar la situación del sector. El lema central fue “Defender la ciencia es defender el futuro del país”.

Un giro devastador para las Universidades Nacionales

El Banderazo Federal por la Ciencia tuvo entre sus principales reclamos el financiamiento del sistema científico y tecnológico, la situación de las universidades nacionales y las condiciones laborales de investigadores y becarios. La convocatoria también reclamó por la prórroga de las becas del CONICET, en medio de las críticas de la comunidad científica a la política presupuestaria del Gobierno de Javier Milei.

La movilización se produjo en un contexto de fuerte caída del presupuesto destinado a ciencia y tecnología. De acuerdo con estimaciones del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), la inversión de la función Ciencia y Técnica representaría en 2026 alrededor del 0,173% del PBI, mientras que la pérdida real acumulada desde 2023 alcanzaría los 45,7 puntos porcentuales.

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La protesta en el Obelisco formó parte de una jornada de alcance nacional, con manifestaciones convocadas en las principales plazas del país. Organizaciones científicas y universitarias buscaron así trasladar el reclamo fuera de los institutos, laboratorios y casas de estudio y darle visibilidad en el espacio público.

RG/MSS