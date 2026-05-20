Este miércoles 20 de mayo se llevará a cabo una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública convocada por organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario para reclamar en contra del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La marcha, que también denuncia el deterioro de hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales, tiene su movilización central en la Ciudad de Buenos Aires y se desarrollará a las 13hs desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo bajo la consigna: "La salud no puede esperar".

Otra marcha federal en reclamo por los recortes en las políticas de salud

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De la movilización se espera que participen gremios de Salud, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), organizaciones sociales, residentes, estudiantes y otros colectivos pertenecientes al sistema sanitario público para reclamar por la situación crítica del sector como consecuencia del recorte presupuestario.

Entre los principales reclamos también se presenta la caída de programas nacionales, falta de insumos y medicamentos, una reducción de partidas destinadas a hospitales públicos, dificultades de acceso a tratamientos y el impacto del Gobierno en jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.

"Hoy el sistema estatal está en una crisis sin pandemia", advirtió el médico sanitarista Leonel Tesler en la previa a la movilización, al mismo tiempo que desde el Foro por el Derecho a la Salud indicaron que el sistema público llegó a la época de frío "sobrecargado" y con trabajadores "desgastados".

La movilización se produce poco después de la Marcha Federal Universitaria en contra del ajuste en el sector de la Educación.

"Necesitamos construir y participar de espacios donde todas las voces sean escuchadas. La salud no puede ser una mercancía, es un derecho humano esencial. Debemos organizarnos en cada rincón del país para defenderla", añadieron desde el Foro por el Derecho a la Salud.

La marcha federal de este miércoles, tras meses de tensión presupuestaria, denuncia también que aumentó la cantidad de personas recurriendo al sistema de salud pública dado que encuentran dificultades para afrontar los costos del sector privado. En paralelo, se realizarán movilizaciones y actividades de protesta en todo el país.

Gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y CICOP también anunciaron paros y medidas de fuerza en hospitales públicos en un contexto donde las organizaciones aseguran que el impacto del ajuste ya repercutió en la entrega de medicamentos, vacunas y tratamientos.

AS/ff