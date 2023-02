AuronPlay: de la polémica a un descanso de Twitch

Quizás las figuras de Ibai Llanos y TheGrefg puedan opacar a los demás en la escena, pero AuronPlay tiene números que como mínimo tiene que ser considerado como uno de los más influentes de la escena del stream. Con 34 mil suscriptores en Twitch, apartado donde supera a Ibai, genera cerca 170 mil USD para la plataforma de Amazon.

Estos últimos días, a pesar de no haber ganado ningún premio ESLAND , Auron fue el foco de atención de la escena. Hizo público su enojo por no haberse llevado ningún galardón, y hasta confirmó que no participará en la edición del año próximo. Sin embargo, y a pesar de que su confrontación con Grefg e Ibai, trascendió el por qué del descanso del español, que también tiene implicada a su ex pareja, la streamer Sara Biyín.

Hace poco menos de una semana, el youtuber Axel Blaze entrevistó en su canal a Ithaisa Suárez, la madre de Yeremi Vargas, un niño que desapareció en las Islas Canarias en 2007. “Sara Biyín hizo humor negro enfocado hacia mi hijo”, expresó Ithaisa en la nota.

Además, agregó que “se reían en grupo y los denuncié. AuronPlay me pidió disculpas. Las cosas que ponían eran gravísimas”. La madre de Yeremi confesó que también “recibían llamados telefónicos” de ese grupo, y que tuvo que medicarse por los ataques de ansiedad.

En respuesta a todo lo que se generó, Auron replicó en su stream que “la gente de Twitter va a pensar lo que quiera hasta que acosen a otro. Es así, no les importo yo ni la señora (Ithaisa Suárez)”. Para cerrar su directo, AuronPlay sentenció que se “tomará unos días libres” y que no sabe si será “por una semana o por un mes”.

