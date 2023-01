Los videojuegos más esperados del 2023: Harry Potter, Spider-Man y mucho más

Sumado a los juegos ya conocidos como Valorant, Counter Strike, Fortnite, FIFA, entre otros, este 2023 promete grandes lanzamientos: la desarrolladora norteamericana de videojuegos Avalanche Software prepara para la primera mitad del año "HOGWARTS LEGACY", un juego ambientado en el Mundo de Harry Potter. Para los fans de esta famosa saga, el videojuego estará disponible a partir del 10 de febrero en PS5, Xbox Series X|S y PC/Steam Deck, el 4 de abril en PS4 y el 25 de julio en Nintendo Switch. Este es, además, el cuarto juego más vendido por la plataforma de distribución digital de videojuegos STEAM, por detrás del Counter-Strike, Dota 2 y Apex Legends, con el detalle de que Hogwarts Legacy todavía no ha sido lanzado. Toda la información relacionada a la escena del streaming/esports, la encontrás en PEEK Latam.

“Marvel’s Spider-Man 2”: será la secuela de Marvel's Spider-Man, juego que para gran parte de la comunidad es el mejor en cuanto a la temática de superhéroes, y tendrá la inclusión de Venom, antagonista por excelencia del mundo cinematográfico del Hombre Araña. La desarrolladora Insomniac Games lanzará la segunda parte del exitoso título a fines de 2023, y estará disponible únicamente para PlayStation 5.

“Hollow Knight Silksong”: perteneciente al género acción-aventura, y secuela del Hollow Knight, lanzado en 2017. Uno de los detalles más distintivos de este juego es que también califica a un subgénero llamado Metroidvania, el cual presenta una jugabilidad no lineal ni guiada, y la exploración y progresión del mismo videojuego. Consiste en presentar un mapa de un mundo interconectado, con zonas a las que no se puede llegar sin desbloquear antes alguna habilidad. La desarrolladora australiana Team Cherry, que anunció Hollow Knight: Silksong hace más de 3 años, espera tener listo el juego como máximo para junio de 2023.

La desarrolladora rusa FNTASTIC lanzará el 1º de marzo uno de los platos fuertes del género de supervivencia y juegos MMO (Multijugador Masivo Online): The Day Before. La historia transcurre en norteamérica, luego de que una pandemia deje un gran saldo de personas infectadas y de supervivientes que pelean entre sí para obtener comida, autos, etc.

“STARFIELD": el próximo lanzamiento de ciencia ficción desarrollado por la empresa estadounidensa Bethesda Game Studios. El videojuego, como una de las principales características, es RPG (Role Playing Game), que quiere decir interpretación de papeles. Será exclusivo para Xbox Series X y/o S y para computadora. Su fecha de estreno está estipulada para la primera mitad del año.

Para finalizar la lista, la desarrolladora japonesa Nintendo lanzará “The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom”, la secuela del exitoso título The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Es uno de los más esperados por la comunidad gamer, y probablemente el que más expectativas genera en cuanto a los juegos de mundo abierto, es decir, los que no presentan barreras artificiales o paredes invisibles que impiden explorar la totalidad del mapa. Así como Nintendo desarrolla el juego, el mismo sólo estará disponible para Nintendo Switch, a partir del 12 de mayo.