¿Qué es un caster de esports y cómo trabaja?

Ser caster es una construcción diaria. Es estar atento a las actualizaciones de cada juego, conocer la escena de los deportes electrónicos, y a sus jugadores. Saber los cambios de los equipos o rosters, resultados y rendimiento de los principales protagonistas. A su vez, cada profesional tiene su propia identidad y le pone a su trabajo su impronta personal. Pasan muchas horas frente a cámara, y su voz se escucha en off durante las principales competencias. Su personalidad le va a permitir remar (o no) los imprevistos, así como si va a tener un perfil absolutamente táctico o si también cuenta otro tipo de detalles del juego, como lo anímico de los players, anécdotas e información.

Ibai Llanos, creador de contenido y caster.

“A la hora netamente de lo que es relatar, a mí me sale absolutamente natural. Es lo que se me hace muy sencillo, pero están las preparaciones de cuidarte la voz porque es tu herramienta”, dijo Federico Efe González, quien relata en la Flow Fire League de Counter Strike: Global Offensive. También son importantes también las condiciones en las que se trabaja: no es lo mismo estar en un estudio que relatar desde la casa. Y otro "truco" a tener en cuenta es saber leer la información que brinda el juego en pantalla, ya que es información que se puede volcar dentro del relato.

Efe durante una transmisión de CS:GO

“La palabra caster va de la mano de una responsabilidad porque estamos transmitiendo información, la cual debe ser correcta. Por eso también buscamos diferentes fuentes, medios, de los cuales nosotros nos basamos. También podes vincularte con los jugadores, hablar con las organizaciones, pero uno de los detalles principales que tenemos es poder transmitir todo a rajatabla. Tengo un compromiso conmigo mismo de decir si hay algo que no sé, no lo hago, porque hacerlo a medias no sirve”, expresó Emmanuel Casale, quien es parte de Temporada de Juegos, la marca pionera en la organización de competencias de esports en Latinoamérica.

Siguiendo la línea, agregó: “La gente adopta la información que transmitimos, si hay un error de data que no fue chequeada, las personas se van quedar con algo que no es así y no es la idea principal de nuestro trabajo. No me comprometo con juegos que no sé o siempre pido un período de adaptación para poder dar lo mejor”. El caster es un relator deportivo, pero enfocado en videojuegos competitivos: tiene la tarea de transmitir pasión y emoción por el juego, sin dejar de explicarlo de manera informativa para que el espectador pueda comprenderlo en su totalidad.

Escuchá a Emmanuel Emafps Casale transmitiendo uno de los principales torneos de CS:GO:

El boom de los esports se dio en paralelo con el movimiento feminista a nivel mundial. Respecto a la inclusión de las mujeres en los deportes electrónicos, Casale afirmó que "lo del hombre y la mujer rompió la barrera en los esports" ya que lo que realmente importa es que pueda aportar a este mundo gamer y que por sobretodo lo haga de la manera adecuada.

La caster de mobile gaming y creadora de contenido Cecilia Lizard Queen Guajardo expresó: “Nuestro futuro se ve muy prometedor. Hay cada vez más presencia de mujeres en los deportes electrónicos, incluso ahora trabajamos y relatamos juntas. Cosa que nunca se daba con mucha frecuencia, pero se empezó a implementar y está teniendo un impacto positivo dentro de nuestro ecosistema. Por lo que reto a todas las chicas que quieran sumarse a hacerlo sin miedo, cada vez la situación se pone mejor para nosotras”.

Cecilia Lizard Queen Guajardo integró el jurado de los Premios Crack

No hay dudas de que los esports a nivel mundial tienen muchísimo futuro. Incluso ya son furor en el presente. Se estima que hay 2.700 millones de jugadores en el planeta, lo que explica el interés de las principales marcas del mundo por este mercado. Se calcula que en 2024 los ingresos mundiales generados por esta industria superarán los 1.600 millones. En los últimos dos años, se vio cómo se desplegó el ámbito gaming hacia diferentes rubros. Cada vez son más los deportistas que son seducidos por la industria de los deportes electrónicos: desde David Beckham, Gerard Piqué o Ronaldinho en el ámbito internacional, o Sergio Kun Agüero, la Brujita Verón y el Mago Coria en Argentina, sólo por mencionar algunos.

PEEK Latam es el cambio de generación, el nuevo mundo digital lleno de fenómenos culturales.