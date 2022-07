Oky, un streamer que quiere exportar su talento a Estados Unidos

Luego de estar en la Velada del Año 2 desarrollada por Ibai Llanos en Barcelona, donde fue a hacerle el aguante a su amigo Gerónimo Momo Benavides, Oky se fue a Valencia y terminó sus vacaciones en Ibiza con su colega Brunenger. “Es una locura. Está lleno de argentinos viviendo ahí. Para salir de joda es el lugar número uno. Allá cualquier trabajo es digno y la plata te alcanza para vivir”, confesó Appogh a los conductores del programa: Coker, Capi y Zur Juan.

Oky contó que en el evento boxístico conoció al Rubius y AuronPlay, que para él son de los mejores creadores de contenido del mundo, pero que no se acercó a hablarles por vergüenza: “Yo siento que AuronPlay y el Rubius le deben tener asco a la gente. Auron no sale de su casa, fue como un milagro que vaya a la Velada. Amigo, imagínate ser el Rubius. Son eminencias. No pueden estar en ningún lado básicamente. Son distintos”, expresó.

Los conductores de Abducidos, también dieron su punto de vista y dijeron que la gente que está tan bien es como que tiene otra aura o esencia. “Cuando lo conocimos a Ysy A, el chabón es como que flotaba”, expresó Capi. “Nos pasó con Duki también, es como que ya se siente distinto. No sé si se nace, para mí se hace”, añadió Coker. A lo que el streamer que cuenta con casi 800 mil seguidores en Twitch coincidió en que esa gente tiene algo especial que los diferencia de los demás.

Mirá parte del stream de Oky en Abducidos:

Luego el creador de contenido tucumano habló del éxito que está teniendo en su canal de YouTube, donde tiene 480 mil suscriptores: “Crecer en la plataforma, es algo muy difícil. Más que nada, que la gente se suscriba. Si tanto te fijas en los números, te volves loco. No miro la cantidad de viewers ni tampoco los comentarios. Yo hago contenido y flasheo lo que me pinta en el momento. Mientras pueda seguir viviendo de esto y me deje plata, para mí está bien”.

Sobre el final, concluyó: “Yo me quiero ir unos meses a Estados Unidos y empezar a crear contenido en los dos idiomas. Hablo muy bien y me sé expresar. Mi motivación más grande en Miami es el stream pendiente que tengo con el youtuber Adrián Bananero Nario. Ya hicimos uno por Zoom, pero yo quiero ir a la casa para comer un asado y tomar unas birras. Es mi ídolo. Yo si hago un stream con él, ya está. No pido más nada a cambio”.