Momo habló de la Velada del Año 2 con Viruzz en Twitch

Momo Benavides y Viruzz tuvieron un mano a mano imperdible en stream. El argentino y el español recordaron el combate de la Velada del Año 2 y contaron sus sensaciones tras subir al ring: “La entrada estuvo épica. Yo estaba concentrado. Te puedo admitir que no tenía para nada nervios, lo que pasa es que las piernas me flameaban. El año pasado estaba más de risas y este año similar, pero más concentrado todavía. Tenía claro los rivales. Como no era el favorito, ya estaba todo dicho, si perdía era lo esperado”, confesó Víctor Viruzz Melida sobre la pelea.

Con mates de por medio, el youtuber español hizo referencia a algo que los argentinos decían, pero que no entendía antes de pelear: “Cuando salieron todos, gritaban hoy se cena gato. Tuve que buscarlo porque no entendía el significado (risas)". A lo que Momo, riéndose también, aclaró que se trataba de una broma, en la cual hacían mención a que le iban a ganar.

Por otra parte, hablaron de las técnicas que usaron durante la pelea más vista de la historia de Twitch: “El mismo día, le dije a mi entrenador que te iba a meter un appercut por dentro y me dijo que no era una buena opción porque era muy complicado de hacer y que no me iba a salir. Justamente en el primer minuto me salió”, dijo Viruzz. Por su lado, Momo reconoció que la técnica fue bien ejecutada y que se notó su nivel en el ring tras haber participado en la primera edición del evento boxístico. El combate fue visto por más de 3 millones de viewers en la plataforma.

Mirá la salida de Momo junto con Duki al ring:

Por último, ambos comentaron las lesiones que arrastraban antes de pelear: “Tengo una perforación en el tímpano de la Velada anterior, la ingle tocada, la muñeca también y el tabique nasal lo tengo desviado de pequeño”, confesó Melida. “Me pasa lo mismo. Yo me voy a operar en Argentina. No voy a esperar más, ya me cansé. Esta es la tercera vez que me rompo la nariz. La primera vez fue por defender a mi hermano en un partido de fútbol. Por eso tuve que usar el casco abierto porque el otro me apretaba mucho y me hacía doler”, detalló Momo a Viruzz.

“Estuvo épico el stream con Viruzz, quedó demostrado que jamás hubo ni habrá enemistad, me parece un pibe bárbaro y no tengo dudas de que seguiremos haciendo cosas juntos además de una amistad. Gracias por todo lo que vivimos y por lo que logramos”, escribió Benavides en su cuenta personal de Twitter una vez finalizado el directo. A lo que Melida agradecido por compartir la transmisión en su canal, le contestó: “Ya sabes dónde tienes casa y un colega para siempre”. Y para cerrar la charla bromearon con un casco de Iron Man y uno de ciclista simulando la pelea.

