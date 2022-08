Un streamer de 71 años fue presentado como nuevo creador de contenido de Peñarol

Tellier, el abuelo gamer de 71 años, quien cuenta con 140 mil suscriptores en su canal de YouTube se mostró muy contento y agradecido por la nueva oportunidad que le dio el equipo de deportes electrónicos Peñarol de Uruguay. “Nos complace darle la bienvenida a Tellier, nuevo creador de contenido de Peñarol Esports. Además, ingresará como fichaje para la LPU de League Of Legends organizada por la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual. Bienvenido a Peñarol eSports, “abu” #CarboneroVirtual”, escribió el club.

Por otra parte, la cuenta del equipo uruguayo invitó a todos sus seguidores a que lo sigan en Twitter, donde tiene 46 mil seguidores, o participen de sus directos en Twitch, donde suma más de 503 mil fanáticos que lo siguen diariamente en sus transmisiones. El jubilado se hizo presente en el estadio Campeón del Siglo y recorrió el vestuario de los jugadores de la Primera División con la casaca aurinegra y hasta también se dio el lujo de ingresar al campo de juego.

Mirá el video:

Para aquellos que todavía no lo conocen, el streamer más longevo se hizo conocido durante la pandemia por sus largas y maratónicas transmisiones en Twitch. Además, fue destacado por otros streamers a lo largo de su trayectoria. Fue parte de la categoría "Mejor streamer de LoL" en los Coscu Army Awards y cuando transmitió 24 horas sin parar fue felicitado por el creador de contenido español Ibai Llanos: “Es una jodida leyenda. No hay edad para esto. Yo luego hago un 24 horas y peleo más de 200 veces para no dormirme en la silla, me siento humillado”.

Dentro de la comunidad del streaming hay muchos contenidos interesantes. Desde PEEK Latam te traemos lo más destacado.