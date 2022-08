El Doctor, referente en la escena del trap: "Pienso que sería mejor artista si no sufriese la adicción que tengo"

El Doctor, a quien no le gusta revelar su nombre real, comenzó a rapear a los 12 años. Tenía influencias del hard core y el punk. Cursó el conservatorio, donde arrancó a tocar el piano con un profesor muy estricto, y después se dedicó de lleno a la percusión, en la cual se pudo desarrollar mejor. Su estilo de vida lo llevó a hacer letras duras y explícitas en cuanto al consumo de drogas, donde relata sin filtros lo que él llama “las vivencias del crimen”. También, fue barra brava de San Lorenzo. Actualmente conduce su propio programa de Twitch: “808 Studio” en PEEK Latam, y es un referente en la escena del trap argentino, al punto de haber hecho colaboraciones con grandes músicos, entre los que se destacan Duki, Paco Amoroso y Homer el Mero Mero, entre otros.

Lleva sangre chorra en las venas por parte de su familia. La mamá lo echó de la casa a los 11 años y pasó a ser un chico de la calle. De chico empezó a trabajar como trapito en la Avenida Libertador: “Las mejores cuadras me las gané aplicando mafia”. Otros pibes trabajaban para él y le daban un porcentaje de todo lo recaudado. Y si no querían los amenazaba. Es de la calle y eso confesó que le dejó una secuela en su vida. “Yo tengo muchas ganas de vivir, no quisiera morir. Sufrí mucho en la vida. Mi mejor momento se va a venir cuando saque mi próximo álbum: Guión Doc”.

¿Te arrepentís de algo de tu pasado?

Me arrepiento de un montón de cosas. Pienso que sería mejor artista si no sufriese la adicción que tengo: soy adicto a la pipa, al crack y al paco. A mí lo que me salva es el amor de mis seres queridos, y de querer verlos bien. La gente que me conoce, me saca la ficha de toque. Yo dejé la cancha y muchas cosas oscuras que me impedían seguir adelante.

¿Cómo es la relación con tu público?

Tengo seguidores que son muy fanáticos de John Lennon y están locos. Ellos dicen “yo no soy amigo de El Doctor, soy amigo de Pablo”, saben mi fecha de nacimiento, mi nombre y apellido desde hace mil años. Me escriben la biblia y yo les contesto, por las dudas. Cada vez empezaron a ser más, cuando me hice Instagram, y se iban enterando de mi vida privada. Mi error fue que en mi mejor momento, yo no tenía redes sociales. Duki me etiquetaba con hashtags en las publicaciones. Me faltó la ayuda suficiente. Yo hice música para la delincuencia, pero hoy en día los chetos me aman y yo también a ellos. Yo siempre escuché mucho la radio, no tenía ni siquiera internet en mi casa. Así a puro dolor, a puro Doctor.

¿Y la relación con los tuyos?

Yo cuido a todos mis amigos. A mis barrios vinieron artistas famosos y si yo no quiero, no vuela ni un mosquito. Nadie los molesta y ni siquiera le piden fotos.

¿En qué momento consideras que tu destino tuvo un cambio positivo?

Varias veces pasé por la sensación de sentir que mi vida tuvo un cambio favorable. En un momento, me acostumbré a estar bien. Ahí fue cuando dije tengo que seguir haciendo la mía porque yo todo lo que logré lo hice rapeando. También me pasó que estaba ganando bien y dije bueno con esto pago tal cosa y me di cuenta que no tenía que pensar solamente en la plata sino también aprender a disfrutar de los buenos momentos, de los shows. Estoy viviendo lo que siempre soñé. Desde los 3 años, que yo tenía en claro que quería ser lo que soy hoy. Un rockstar, un Rolling Stone, que es como me siento hoy.

¿Qué significó la llegada de Twitch a tu vida?

Hoy quiero que PEEK se convierta en parte de mi familia y dar lo mejor de mí. Yo quiero llegar al nivel de la gente que es respetada en la plataforma. Quiero ser parte de la comunidad que sabe de esto a pesar de que yo soy artista y suelo hablar muy directo. Me gusta mucho el contenido que hay en YouTube también y todo lo relacionado a los esports. Me parece muy original y entretenido. Me atrapa todo eso, para mí tienen un don los streamers y los creadores de contenido”.

El Doctor comparó a la plataforma de streaming con la tele y explicó por qué piensa que son formatos tan distintos: “Twitch va a convivir con la televisión y se tiene que terminar eso de que los de la TV son muy fríos e hirientes. Igualmente noté que muchos de la tele ningunean a la gente de internet”. Y agregó: “Hay que saber respetar al otro. Por algo a mí también los mejores artistas, me avalaron desde el primer momento a pesar de que no me conocían. Eso habla bien de mí. El hip hop gangster existe gracias a que yo lo hice”.

El sábado 12 de noviembre El Doctor se presentará en el Primavera Sound, un festival que nació en Barcelona y que llega a Argentina. “A mí nadie me va a venir a contar nada porque yo ya las viví a todas'', confesó el Doctor, quien aspira a que el trap no se apague.