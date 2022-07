AuronPlay presentó a todos los participantes de TortillaLand 2

La segunda temporada de TortillaLand arrancará el domingo 14 de agosto y se terminaron los secretos: la lista con los 36 creadores de contenido que participarán del evento se cerró definitivamente. Lo cierto es que las ausencias de youtubers como Nia, Paracetamor o TheGrefg, no han pasado desapercibidas. "No se me ha invitado a la serie y ahora mismo estoy bastante saturado de proyectos personales", explicó el dueño de Team Heretics en cuanto a su ausencia.

La primera edición de TortillaLand fue galardonada en los Premios Esland del año pasado de The Grefg con el Premio a Mejor Serie por delante de otros fenómenos virales como Marbella Vice, Egoland y Arkadia. Además, de la lista de participantes para esta nueva edición, AuronPlay confirmó que TortillaLand 2 desembocará en un duelo entre la otra gran serie de Minecraft de la temporada: Karmaland 5, organizada por los youtubers españoles Willyrex y Vegetta777.

Entre algunos de los creadores más ilustres se encuentran el streamer vasco Ibai Llanos y a la reportera de esports Cristina Cristinini López. “A principios de agosto el servidor ya será accesible para que los jugadores puedan hacer pruebas y dejarlo todo preparado para el 14 de agosto. Dejen hueco porque vamos a arrasar con todo”, escribió la cuenta oficial del servidor en Twitter.

Mirá el trailer de TortillaLand 2:

