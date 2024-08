Sol Argañaras, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y cuáles son los servicios que brindan?

Amethy surgió con el objetivo de brindar servicios de auditoría e impuestos desde una metodología más dinámica y personalizada, saliendo de la estructura de los estudios contables tradicionales.

Inicialmente brindábamos servicios de auditoría, impuestos, estrategia impositiva, administración y liquidación de nóminas para todo tipo de empresas.

Posteriormente incorporamos el sector de recursos humanos, realizando outsourcing impositivo/administrativo y búsquedas de personal, basándonos en la cultura y necesidades de la empresa; y otorgando una garantía de 60 días en caso de que el perfil no sea el adecuado.

¿Qué proyectos tienes por delante?

A mediano plazo proyecto que la marca siga creciendo, incorporando nuevos servicios en cada sector (entre ellos tengo en mente auditoria del sector administrativo, auditoria de RRHH), nos caracterizamos por estar en constante cambio, y adicionalmente comenzar a trabajar para otros países. Esta última opción la estoy pensando hace un par de meses, pero estoy viendo la forma más responsable de iniciarlo. Una primera etapa seria con recursos humanos y una segunda con impuestos junto a partners en cada país.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos destaca es:

- La adaptación a las necesidades del cliente, no ofrecemos un servicio estandarizado, ya que no todos tienen las mismas necesidades

- Responsabilidad profesional, si trabajas con nosotros podes tener la tranquilidad de que las tareas que nos encargues van a estar al día y llevadas a conciencia. Tomamos las tareas como algo propio, por lo cual no nos da lo mismo que este bien o mal hechos, esto puede parecer algo básico, pero lamentablemente no lo es.

- Atención personalizada, nos interesa conocer a la empresa y su cultura, por lo cual proponemos reuniones/meets para conocer la problemática del negocio e ir dilucidando las necesidades que hay, que muchas veces hasta que no se conversan no se tiene idea de que existen.

- Implementación de estrategias impositivas/de negocio para que el mismo funcione de la mejor manera.

- Tomamos los problemas como propios, para que la empresa pueda focalizar en su negocio.

Si tuvieras que iniciar de nuevo, ¿qué harías diferente?

Como primera respuesta se me viene a la cabeza nada, generalmente no me arrepiento de las cosas que hago, considero que se dan como debían darse y que siempre hay un motivo para que se desencadenen de esa forma. Si me tengo que poner más crítica hubiese organizado un plan de crecimiento por etapas y hubiese implementado antes el área de recursos humanos que considero que es fundamental en el crecimiento de una empresa.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: Amethy_Consulting

Celular: 11-5763-1212