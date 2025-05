Itineris Travel Planner: De ejecutiva a planificadora de sueños

Jacqueline ¿Qué te llevo a crear Itineris?

No nací viajando. Estudié Psicología, trabajé en empresas, lideré equipos y construí una carrera estable en el mundo corporativo. Pero cada vez que me subía a un avión, algo se encendía dentro mío. Y cada vez que alguien me pedía ayuda para armar su viaje, ese pequeño impulso se convertía en certeza: había algo más para mí.

¿Se dió naturalmente está motivación?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, me di cuenta de que pasaba más tiempo investigando destinos, escribiendo guías para amigos y organizando rutas soñadas… que disfrutando de mi propia rutina. Tenía una vida cómoda, sí, pero no era feliz. Fue entonces cuando me hice una pregunta que lo cambió todo: ¿y si pudiera transformar mi amor por los viajes en un trabajo?

Así nació Itineris Travel Planner. Una marca que no vende pasajes ni paquetes estándar, sino experiencias diseñadas al detalle. Viajes boutique, con alma. Itinerarios creados desde la psicología, la intuición, la planificación y el sentido estético. Pensados para personas que buscan algo distinto, que viajan solas, en pareja o con amigos, pero con un mismo deseo: vivir algo significativo.

¿Cómo sería un viaje hecho a tu medida, desde lo que sos y lo que soñás?

Hoy diseño viajes por el mundo, acompaño grupos, genero contenido y construyo comunidad. Desde Japón hasta Islandia, cada destino tiene un propósito. Lo mismo ocurre con mi podcast, mis guías, o el test de personalidad viajera: todo apunta a ayudarte a viajar como realmente sos.

Creo profundamente que no hay una única forma de viajar. Pero sí hay una mejor manera de hacerlo: con intención, belleza y libertad. Eso es lo que hago desde Itineris. Y si te sentís identificad@, te invito a sumarte.

Recomendados por Jacquie – Experiencias más elegidas

• Dubái & Maldivas para parejas:

Un viaje para reconectar desde la sorpresa y la calma. Lujo, arquitectura futurista, desiertos dorados y luego… la paz de una villa sobre el agua. Ideal para lunas de miel, celebraciones o simplemente para vivir un viaje que marca un antes y un después.

Todo organizado por Itineris: vuelos, hoteles soñados y experiencias exclusivas para dos.

• Japón para viajer@s sol@s:

Para quienes buscan orden, belleza y asombro en cada esquina. Tokio, Kioto, trenes bala, bosques sagrados y cultura ancestral. Ideal para quienes desean viajar solas o solos, con seguridad, diseño de ruta personalizado y asesoramiento continuo.

Incluye guía de supervivencia japonesa, traducciones útiles, y asistencia de Itineris desde el primer paso.

¿Estás list@ para viajar de una forma más consciente y auténtica?

Itineris Travel Planner

Agencia Viajes Oficial: Viajes By Jacquie -Legajo 20012

https://www.instagram.com/itineris_travelplanner/

Whatsapp: +54 9 11 3629-2542