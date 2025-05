El liderazgo intuitivo: cómo usar tu energía femenina para crear más con menos

Durante años, creí que liderar implicaba estar siempre al frente, resolver todo, demostrar fuerza. Como muchas, aprendí a sostener desde el hacer constante, creyendo que si me detenía, algo se iba a caer. Vivía corriendo detrás del tiempo… hasta que me di cuenta de que lo que necesitaba no era más tiempo, sino más energía. Mejor gestionada, más respetada, más en sintonía conmigo.

Porque no se trata solo de lograr cosas, sino de cómo nos sentimos mientras las logramos. El liderazgo intuitivo es eso: dejar de pelear para empezar a expandirnos.

Cuando lideramos desde la lucha, nos desconectamos de nosotras mismas. Actuamos desde la urgencia, desde la cabeza, desde el "deber ser". En cambio, cuando lideramos desde la expansión, honramos nuestra energía cíclica, nos escuchamos y nos damos permiso para crear sin sobreexigirnos. Desde ahí, la inspiración fluye. Aparece la claridad. Y, sí, también los resultados… pero sin sacrificarnos en el intento.

Gestionar la energía, en lugar del tiempo, es empezar el día preguntándonos:

¿Cómo estoy hoy? ¿Qué necesito para estar bien? ¿Qué puedo dar desde este estado?

Es darle lugar a nuestra naturaleza intuitiva, sensible, empática. A esa voz interna que muchas veces callamos por miedo a parecer débiles, pero que en realidad guarda un poder inmenso: el de guiarnos con sabiduría.

Tomar decisiones desde lo auténtico es animarse a elegir sin tener todo resuelto, pero con confianza en una misma. Es afinar la escucha interna, en lugar de obedecer mandatos externos.

Y cuando empezamos a vivir así, algo se ordena adentro… y afuera también.

Hoy quiero invitarte a liderar desde otro lugar. No hace falta hacer más. Hace falta ser más vos.

Preguntate:

¿Dónde estoy liderando desde el esfuerzo, y qué pasaría si bajara la intensidad?

¿Qué decisiones tomaría si confiara más en mi intuición?

¿Qué me daría permiso de soltar, si creyera que ya soy suficiente?

Te leo. Porque cuando una empieza a liderar desde su centro, inspira a muchas más a hacerlo también.

Paola Bossi

Psicóloga Holística

www.paolabossi.com

@paolabossi.ok

(0341) 153 831989