Es importante definir cuál es la medida ideal de bandeja para tu michi, debes tener en cuenta:

Tiene que ser 30/40% más grande que el tamaño de su cuerpo, su cola debe poder entrar cómoda.

Tomar en cuenta la postura del #gato cuando hacen pis, como si fuera un “tobogán” de la cabeza a la punta de la cola.

El tamaño es importante a la hora de elegir la bandeja sanitaria para tu gato porque si no entra en esa postura o no puede escarbar bien, no entran y rascan en otro lado

¿Alguna vez te preguntaste cómo limpiar correctamente la bandeja sanitaria? Te damos algunos #tips para tener en cuenta.

Remové de las piedras las partes que hayan aglomerado y, una vez hecho esto, mové hacia otro recipiente las piedras restantes.

Vertí agua caliente dentro de la bandeja y agregá detergente o jabón líquido.

Frotá bien el fondo y dejá la mezcla del #jabón reposar durante unos minutos.

Una vez que sacaste la mezcla, limpiá el fondo del arenero con un cepillo.

Cuando vuelvas a poner las #piedras, procurá que hayan mínimo 4 cm.

Atención: Es recomendable que todos los días saques las partes aglomeradas y repongas esa misma cantidad.

Lo ideal es que uses un arenero por gato y, si tenés más de uno, que estos no estén muy juntos.

