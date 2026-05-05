Cercanía y herramientas para atravesar lo que te pasa, por la Licenciada en Psicología Rocío Catalano

Rocío, ¿cómo empezaste a construir tu camino como psicóloga después de recibirte?

Me formé como psicóloga en la Universidad Nacional del Comahue, en Cipolletti, y desde el inicio entendí que la formación no terminaba con la carrera.

Mientras cursaba, realizaba en paralelo cursos, tanto presenciales como virtuales, porque siempre consideré que la actualización constante es una parte fundamental de la profesión.

Una vez recibida, profundicé ese camino a través de cursos de posgrados y diplomaturas, orientándome principalmente en terapia cognitivo-conductual. También me interesó formarme en el área más técnica de la psicología, como las técnicas proyectivas y psicométricas, y la elaboración de informes.

Luego decidí volver a mi ciudad de origen, Choele Choel, donde empecé a desarrollar mi práctica profesional. Fue un proceso de construcción progresiva, con mucho compromiso y una búsqueda constante por seguir formándome y creciendo en lo que hago.

¿Qué te llevó a elegir la terapia cognitivo-conductual como base de tu práctica?

Elegir la terapia cognitivo-conductual como base de mi práctica me convoca todos los días. Es un enfoque basado en la evidencia científica, que propone un trabajo activo y con objetivos claros.

Me interesa porque ofrece herramientas concretas, que permiten que la persona no solo entienda lo que le pasa, sino que pueda hacer algo con eso. También valoro que sea una terapia que apunta a un proceso con un inicio, un desarrollo y un cierre, donde se busca un alta terapéutica.

Es un enfoque que combina claridad, trabajo en conjunto y resultados reales en la vida cotidiana.

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¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me gustaría seguir creciendo y consolidando mi forma de trabajar. Tengo en mente desarrollar “Red Catalano Psi”, una red virtual de psicólogos con una mirada clínica compartida. La idea es que sea un espacio cuidado, con profesionales comprometidos y cercanos. También me interesa seguir desarrollándome en redes sociales para acercar la psicología a más personas.

¿Qué buscás que las personas se lleven de un espacio terapéutico con vos?

Busco que se lleven, sobre todo, calidez. Hay una frase de Carl Jung que me gusta mucho: “Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana”.

Entiendo la terapia como un espacio de encuentro y acompañamiento. Me interesa que la persona sienta que no está sola y que hay alguien dispuesto a transitar ese proceso en conjunto.

Rocío Catalano | Psicóloga MP: 2732

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