Coach Andrea Fernández: Gestión emocional

1.- ¿Qué es la gestión emocional?

Es poder conectar con la información que cada emoción nos brinda y utilizarla inteligentemente a nuestro favor según los resultados que deseamos obtener. Las emociones tienen una función para la supervivencia del ser humano que fuimos heredando evolutivamente. Cuando aparecen, algo nos están diciendo.

Cuando nos conocemos a través de las emociones, adquirimos la habilidad de responder en vez de reaccionar, elegir la respuesta ante las circunstancias que disparan la emoción.

Para ello, necesitamos conocer las emociones y conocernos a través de ellas.

2.- ¿Cuál es el beneficio que brinda saber gestionar las emociones?

Alcanzar mejores resultados en todos los ámbitos de tu vida, empezando por un mejor bienestar en la salud física y emocional, el cuidado y fortalecimiento de los vínculos con las personas que queremos y con nosotros mismos, avanzar hacia nuestras metas pudiendo sortear los obstáculos que sin duda aparecerán en el camino.

Las emociones son una oportunidad de aprendizaje y crecimiento.

3.- ¿Cómo se gestiona el miedo, emoción que abordarás en tu próximo workshop? Su función es resguardarnos y/o protegernos de personas o situaciones.

Detrás de cada miedo hay creencias, valores, aprendizajes, experiencias. Por ejemplo, si aprendiste que amar es brindarte por completo al otro, tendrás miedo a poner límites, a decir que no. Lo que tienes es miedo al rechazo, al abandono. Si tienes miedo a rendir un examen, probablemente hayas aprendido que equivocarse es fracasar, en vez de creer que equivocarse es parte del proceso y una oportunidad para mejorar y crecer. Si tienes miedo a pedir ayuda, probablemente hayas aprendido que pedir significa molestar, que pedir es debilidad.

Para gestionar el miedo, necesitamos conectar con la interpretación que estamos dando a la situación. Salir del modo automático.

Cuando escuchamos nuestros miedos, podemos distinguir que consideramos que está en riesgo y evaluar los recursos con los que contamos y cuales nos faltan adquirir para disminuir el tamaño de la amenaza.

Tener miedo significa que hay algo que te importa y quieres proteger. En contra de lo que se cree, sentir miedo es una gran oportunidad de trabajar en vos y desarrollar las habilidades necesarias para ganar seguridad y autoconfianza.

4.- ¿Cuál es el costo de no gestionar el miedo? Es altísimo.

Biológicamente, el miedo nos predispone a la quietud o la huida. No gestionar el miedo atenta contra nuestro crecimiento personal/profesional. Impide que puedas lograr objetivos, que puedas poner límites, que tus vínculos sean sanos y de calidad.

5.- ¿Cuál es tu propuesta para tus clientes como coach en gestión emocional?

Acompaño a través de workshops on line periódicamente. Están diseñados para que cada persona se vaya transformada, con un punto de vista diferente y herramientas para poder aplicar en el día a día. No es solo una transmisión de conocimientos teóricos que pueden encontrar en cualquier lugar. El valor que aporto está en la posibilidad de bajar la teoría a la realidad de cada uno. Es llevando la teoría a la práctica donde se produce el verdadero aprendizaje.

Por otro lado, diseño capacitaciones personalizadas para acompañar situaciones, objetivos puntuales en caso de empresas y equipos de trabajo.

En los procesos individuales, sea cual sea el objetivo del cliente, siempre aparecen las emociones, algunas como impulso para alcanzar objetivos, otras como obstáculos y se van trabajando en sesión.

5.- ¿Qué tips fundamentales sugerís para controlar las emociones?

No tenemos control sobre las emociones. Podemos gestionarlas y para ello necesitamos validar lo que sentimos.

Desde chicos empezamos a escuchar frases como “no llores” “como te vas a enojar por eso” “no seas miedoso” “los hombre no lloran” “no estés triste, no pasa nada” “ahh se pone colorado, tiene vergüenza”, etc.

Lo que sugiero es validar nuestras propias emociones y las de los demás. Luego, conectar desde la pregunta: ¿Qué hay detrás? ¿Para qué aparece? ¿Dónde lo aprendí?

El trabajo de autoconocimiento es clave.

6.- Cómo coach en imagen y estilo personal, ¿Qué importancia tiene la gestión del miedo en la construcción de una imagen sólida?

Es clave. Cuando llegamos a un lugar, el primer impacto en los otros lo proyectamos desde nuestra imagen. Gestionar el miedo es parte esencial en el proceso estratégico de construcción de una imagen sólida, coherente con lo que queremos comunicar.

Aceptar nuestras luces y sombras, validar nuestras singularidades es parte del proceso camino al éxito.

Datos de contacto:

WhatsApp: +54 9 223 4 389486

Instagram: @andreafernandezvida