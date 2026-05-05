Giorgio Redaelli impone el otoño: la elegancia italiana que redefine el estilo masculino

La propuesta se construye sobre una paleta sofisticada y estratégica: verdes profundos, azules intensos y marrones elegantes conviven con tonos mostaza y arena que aportan carácter y distinción. Esta combinación no solo marca tendencia, sino que responde a una búsqueda concreta del consumidor: versatilidad, presencia y personalidad en cada prenda.

Uno de los ejes centrales de la temporada es la incorporación de una fuerte línea de productos Made in Italy, que convive con el desarrollo local de la marca. Esta integración permite ofrecer lo mejor de ambos mundos: la tradición y excelencia italiana en telas y confección, junto con la adaptación al mercado y al estilo de vida argentino. El resultado es una colección más amplia, sólida y diferencial, donde cada prenda refleja un estándar de calidad elevado.

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En cuanto a materiales, Redaelli refuerza su diferencial con el uso de telas italianas y algodones premium, logrando prendas de mayor cuerpo, confortables y pensadas para acompañar el ritmo diario sin perder sofisticación. En este contexto, las camisas vuelven a ocupar un rol central, destacándose por sus diseños exclusivos y patrones distintivos que ya son sello de la marca.

El otoño 2026 también marca el regreso de un ícono: la corbata. Lejos de su versión más rígida, vuelve reinterpretada en clave moderna, como un accesorio que suma personalidad incluso en looks más relajados. Combinada con camisas de diseño y estructuras más descontracturadas, se convierte en un detalle distintivo que eleva el conjunto sin perder naturalidad.

La temporada propone un nuevo equilibrio: menos rigidez, más actitud. El layering —camisa con sweater o saco liviano— se posiciona como clave, permitiendo looks que se adaptan con naturalidad a distintos momentos del día, desde lo laboral hasta lo social.

Más allá de la indumentaria, la marca refuerza un concepto claro: vestir bien no es una ocasión, es una decisión diaria. Inspirada en el estilo de vida italiano, la colección transmite una forma de habitar cada momento con elegancia, incluso en los espacios de pausa.

El otoño 2026 ya tiene identidad. Y habla italiano.

@GRedaelli

Buenos Aires, Argentina

San Jose 548 - Juana Manso 1671 – 25 de Mayo 392

Asunción, Paraguay

Alejandro Villamayor y Capitán Emeterio Miranda