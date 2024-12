Gustavo Callegari: El arte como camino de vida

Gustavo, ¿cómo surgió tu interés por el arte y que te llevó a convertirlo en tu camino de vida?

Cuando era niño acompañaba a mi madre a sus clases de cerámica y ahí empecé a darle forma a algunos objetos simples. Ya siendo un adolescente comencé a trabajar un tiempo en el videoclub de mis padres lo que me acercaría al cine. Y de a poco me fui sumergiendo en el conocido movimiento artístico.

Fui muy inconstante con el estudio, entonces decidí hacerme un test y salieron carreras como arte, actuación y dirección de cine.

Mi primer amor fue conectar con mi lado actoral, así que estudié teatro con Raúl Serrano, y trabajé varios años en televisión, teatro y cine.

Mis inicios como artista plástico fueron con Verónica González, Fernando Moreau y con mi actual profesora, Mirta Narosky la cual hizo junto con su sabiduría y calidez que amara cada trazo en mi lienzo, ese particular olor a óleos, acrílicos me convencían a quedarme horas enfrente a un bastidor, convirtiéndose como resultado final, mis cuadros.



¿Qué es lo que más disfrutas al crear una obra?

Lo que más disfruto es el estar en silencio frente al bastidor con las pinturas y los pinceles en un estado meditativo, el cual hace que sublime en la tela mi mundo interior, y de ser tímido y pongo en palabras esos pensamientos que no saben dónde van y encuentran un lugar en el bastidor.



¿Cómo describes a tu estilo artístico?

Al principio, me enfoqué mucho en el arte abstracto porque sentía que era una forma de libertad total, de jugar con formas y colores sin límites.

Actualmente hago un expresionismo valiéndome de colores saturados que remiten al fauvismo y una construcción gráfica de planos y volúmenes.



¿Cuál es la obra que más te representa?

La obra que más me representa es "Autorretrato".

Me encuentro atravesando un momento de introspección, una búsqueda interna que me impulsa a expresar lo que siento a través de mi arte. Deseo que mis obras lleguen a más personas, para que quienes lo vean también puedan reflexionar y encontrar algo de sí mismos en cada una de ellas.

