Hogaza: La Pasión por la Panificación en Córdoba

¿Qué los inspiró a abrir HOGAZA y cómo fue el proceso de dar vida a esta idea en Córdoba?

Hogaza es un proyecto que nació hace mucho tiempo, inspirado en las experiencias vividas en mis viajes al exterior. A mis 20 años, tuve la oportunidad de trabajar en Francia, país madre de la gastronomía, lo que me hizo crecer personal y profesionalmente, ampliando mi conocimiento gastronómico y mejorando mi paladar. Con el paso del tiempo, fui ganando otras experiencias en Argentina, Estados Unidos y Alemania. Hoy, con 30 años, decidí llevar a cabo mi propio proyecto, acompañado de mi amigo y hermano. Hogaza nace con la idea de traer esas experiencias vividas en otros países a la cocina cordobesa, donde la cultura de la buena panificación aún no es común. Queremos ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad similar a los que he disfrutado en el extranjero.

El proceso nos llevó 40 días de trabajo en equipo, incertidumbre y felicidad. Aunque era un proyecto que venía desarrollando en mi mente, llegó el momento de hacerlo realidad. Comenzamos con el estudio de posibles zonas para nuestro local, lo que nos llevó unos 15 días. Finalmente, encontramos lo que buscábamos: una antigua casa colonial que necesitaba amor, y eso es lo que teníamos para ofrecer. Desde que la vimos hasta recibir las llaves pasaron 5 días, claves para la planificación de la remodelación. Una vez iniciada, liderada por mi hermano y socio, Michael Murua, comenzamos a trabajar en todos los frentes.

Desde el comienzo de la remodelación hasta la apertura, trabajamos sábados, domingos y feriados. Con la ayuda de amigos y familiares, logramos abrir nuestra Bakery Hogaza Laminados y Café, una panadería estilo europeo acompañada de un gran café de especialidad.

¿Cuáles son los mayores desafíos que han enfrentado como emprendedores en el mundo del café y la pastelería, y cómo los han superado?

Con mi hermano somos nuevos en el mundo emprendedor del café y la panadería; estamos incursionando por primera vez. No consideramos que esto nos perjudique, todo lo contrario. Somos jóvenes con ganas de crecer y de traer a nuestra ciudad un modelo de negocio nuevo que gran parte de la gente no conoce. Se trata de un enfoque totalmente descontracturado: no solo vendemos productos, sino que ofrecemos una experiencia y le brindamos a nuestro público el privilegio de conocer nuestra cocina de cerca y de estar presentes en la elaboración de lo que ellos mismos van a consumir.

Debemos aclarar que no somos dos personas ajenas al mundo de la gastronomía y el emprendimiento. Como ya saben, he estudiado mucho, además de la experiencia que he adquirido a lo largo de estos años, gracias a cada viaje y a cada momento libre. Mi hermano Michael, por su parte, está inmerso en el mundo de los negocios desde los 17 años y actualmente, a sus 35, emprende en el rubro de la construcción.

¿Cómo ha evolucionado el menú de HOGAZA desde su apertura y qué papel juegan los productos locales en su oferta?

No tenemos un menú fijo; nuestro objetivo es ofrecer productos frescos todos los días, que pueden cambiar según la temporada o el clima. Nos gusta utilizar productos locales, pero también buscamos la mejor materia prima para cada producto. Usamos tomate italiano, azúcar orgánica de calidad de exportación de Tucumán, miel orgánica de Mar del Plata, harinas orgánicas de La Plata, y cacao de Bélgica, entre otros.

¿Qué iniciativas han tomado para conectar con los clientes y fortalecer esa relación?

Nuestra principal iniciativa es hacer que cada cliente se sienta parte del proceso. Desde el primer contacto, buscamos que comprendan lo que están consumiendo, brindándoles una experiencia educativa. Mostramos los ingredientes, explicamos su origen y compartimos los detalles de nuestra materia prima, fomentando una conexión.

Este enfoque fortalece la relación con nuestros clientes, haciéndolos participantes activos en el proceso de elaboración. Al involucrarse, generamos una interacción más directa y un espacio de aprendizaje mutuo. En redes sociales, compartimos imágenes y procesos detrás de nuestros productos mediante reels, desde la selección de la materia prima hasta el producto final, lo que les da a nuestros seguidores un acceso directo a la cocina de Hogaza. Publicamos contenido informativo, desde recetas hasta detalles sobre ediciones limitadas, y usamos este espacio para recibir feedback y sugerencias, manteniendo una conversación abierta.

¿Cuáles son sus planes para HOGAZA y qué nuevos proyectos o ideas les gustaría implementar?

Mirando hacia el futuro, queremos que nuestra marca sea un sello de transparencia. Esto significa que nuestros clientes sepan que están consumiendo productos fabricados con materia prima mayormente orgánica y con el mejor cuidado. Queremos que sean conscientes de que desde el equipo de Hogaza trabajamos constantemente en mejorar cada proceso de producción, desde la selección de la materia prima hasta que el producto sale terminado.

Planeamos abrir otras sucursales bajo nuestras alas para garantizar la calidad de Hogaza. Hay varias unidades de negocio que acompañarán nuestra Bakery, como Hogaza Pizza, que ya estamos poniendo a prueba los domingos. Además, queremos abrir una sucursal en España, un gran proyecto a futuro que aún está en conversaciones y preparativos.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @hogaza.cafe

Dirección: Av. Rafael Núñez 428, Cerro de las Rosas, Córdoba Capital.