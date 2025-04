La esencia del arte abstracto

Barbara, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte?

Nací en Pehuajo, a los 17 años decidí mudarme a Mar del Plata, ciudad que me cautivó desde el primer momento, sintiendo una conexión instantánea con el mar. No tuve dudas que era el lugar en el que quería vivir, siendo la fuente de mi inspiración y tranquilidad. Cada día, descubro algo nuevo y maravilloso en sus paisajes. La armonía entre la vida urbana y la belleza natural de esta ciudad me ha brindado oportunidades únicas y experiencias inolvidables.

Como artista marplatense, encuentro en sus colores y formas una fuente interminable de creatividad, que nutre mi obra y me inspira a seguir explorando nuevas técnicas y expresiones.

¿Qué buscas transmitir con tu arte?

Me apasiona expresar mis emociones y conceptos a través de formas y colores únicos. Mis obras buscan conectar con el público, invitándolos a interpretar y experimentar sensaciones nuevas, dejándose llevar por el arte en su esencia más pura. Me defino como un artista que intenta encontrar inspiración en la serenidad de un bosque o en la belleza infinita del océano para crear arte abstracto que refleja la majestuosidad del mundo que nos rodea.

Mi pasión por el arte no solo se basa en la elección de colores y formas, sino también en el uso de las diferentes técnicas como la resina, pintura asfáltica o el relieve, que me permiten dar vida a obras únicas y llenas de texturas. Cada una de mis creaciones es una exploración de la relación entre la naturaleza y el arte, una celebración de la conexión intrínseca que compartimos con nuestro entorno natural.

A través de mis obras, busco transmitir la sensación de paz y asombro que siento cuando estoy cerca del mar, y la emoción que me provoca observar la naturaleza en su estado más puro. Desde que comencé mi viaje como artista, he descubierto que el arte abstracto me permite expresar mis emociones y pensamientos de una manera que las palabras no pueden. Cada pincelada, cada capa de resina, cada textura es una parte de mi historia personal y mi visión del mundo.

Datos de contacto:

Instagram: @barbaradalmassoarte

WhatsApp: +54 9 2235 23-6624