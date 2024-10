Tu nuevo hogar en Valencia por Silvina Maceratesi

¿Qué emociones experimentaste al tomar la decisión de emigrar a Valencia con tu familia?

“Tomar la decisión de emigrar a Valencia fue un proceso complejo y lleno de emociones encontradas. Experimentamos miedos y certezas, noches de llanto y mañanas de sonrisas. Sin embargo, lo más importante fue la responsabilidad que sentimos, ya que mi esposo y yo tomamos esta decisión, pero nuestros hijos no. Sentir que el corazón se desgarra es una realidad; dejar atrás a la familia y amigos para comenzar una nueva vida es, sin duda, una experiencia transformadora.”

“Además de todo esto, estaba mi búsqueda personal de un cambio profesional. En Argentina, era empresaria, pero no me sentía realizada; sentía la necesidad de reinventarme. Emigrar fue el momento perfecto, aunque también el proceso más desafiante que he enfrentado. Solo sabía que quería ayudar a la gente, pero ¿cómo hacerlo?”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cómo se te ocurrió fundar Tu Nuevo Hogar en Valencia?

“Encontrar un hogar a la distancia puede parecer una misión imposible. Así nació Tu Nuevo Hogar en Valencia, inspirado por los desafíos del mercado de alquileres.

Por eso, con mi empresa, ofrezco un servicio personalizado de relocación a distancia. Mi objetivo es que las familias que emigran ahorren tiempo, dinero y, sobre todo, preserven su salud mental, llegando directamente a Tu Nuevo Hogar en Valencia.”

¿Por qué deberían contratar tus servicios?

“Conozco bien el mercado inmobiliario y los desafíos que presenta, tanto en alquileres como en la compra de viviendas, debido a la alta demanda y la limitada oferta. Además, entiendo las dificultades que enfrenta una familia que llega a empezar de cero, no pudiendo cumplir con todos los requisitos locales. ¿Es complejo? Sí, pero disfruto mucho de este proceso y, sobre todo, de ser parte de una etapa tan especial para las muchas familias que han confiado y siguen confiando en mí.”

¿Qué consejo le darías a otras familias que están considerando emigrar a España?

Que sean valientes y que se animen, que el miedo no lo impida. Que vengan con toda la documentación necesaria y con ahorros suficientes, que las mejores inversiones que pueden hacer es llegar con el tema del alquiler resuelto y acompañados por gestores. Son los 2 primeros grandes problemas que se van a enfrentar.

Luego que no pierdan el norte, que tengan claro porque tomaron la decisión, y que todo lo que vienen a buscar, se encuentra: más seguridad y tranquilidad, estabilidad, previsibilidad, un futuro con más posibilidades. Y sobre todo, que socialicen, es un punto súper importante. Tener un grupo de contención hace la diferencia.

“Tu Nuevo Hogar en Valencia, reinventa tu vida con la experiencia de una empresaria que comprende tu cambio”