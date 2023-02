Los 10 artistas del mundo que más ganaron en 2022: hay un latinoamericano

La revista Forbes lanzó el ranking anual de los artistas que más ganaron en 2022. Los músicos acaparan gran parte del top ten, que también cuenta con la presencia del cine y la TV, en menor medida. Además, un latinoamericano se metió entre los diez que más ganancias obtuvieron el año pasado.

Las estrellas en ascenso como Taylor Swift y Bad Bunny buscan hacerse un lugar en el ranking. Sin embargo, la mayor parte de éste está consolidado por figuras históricas como Sting, Brad Pitt o The Rolling Stones.

Quiénes son los cinco multimillonarios que más dinero ganaron en 2022

Entre los diez, alcanzaron los US$ 1.350 millones. Así y todo, solo lograron la mitad de los diez rankeados del 2021 (Jay-Z, Kanye West y Bruce Springsteen). Los únicos dos que dijeron presentes en ambas listas fueron Tyler Perry y los creadores de South Park.

1. Génesis - US$ 230 millones

El primer lugar del ranking es ocupado por una histórica banda de rock británico encabezada por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, entre otros. La venta de derechos musicales de este grupo fue por 300 millones de dólares a Concord Music Group en un millonario acuerdo que incluyó derechos editoriales, pero también ingresos como solistas de los integrantes, incluso Phil Collins.

2. Sting - US$ 210 millones

El exlíder de The Police vendió toda su producción musical, tanto en solitario como en la banda, a Universal Music Group. Así se llevó 300 millones de dólares con su histórico éxito en canciones como "Every Breath You Take" y "Roxanne".

3. Tyler Perry - US$ 175 millones

El actor, director, guionista y empresario estadounidense está en esta lista por segundo año consecutivo. Tiene una fortuna estimada de 1.000 millones de dólares. Tuvo grandes ingresos provenientes del cine, la TV y el terreno de producción que ostenta en Atlanta.

4. Trey Parker y Matt Stone - US$ 160 millones de dólares

Los creadores de South Park tiene un contrato con Paramount que les garantiza 935 millones de dólares en seis años. Además también lograron un acuerdo con HBO Max y Book of Mormon, un musical cómico. Al igual que Perry, ellos también repiten su presencia en esta lista como en 2021.

5. James L. Brooks y Matt Groening - US$ 105 millones de dólares

Matt Groening.

Como estaban en el ranking los creadores de South Park, no podían faltar los artífices de Los Simpson. En Estados Unidos, pasaron las 30 temporadas de FX a Disney+ luego de la adquisición de Disney a Fox.

6. Brad Pitt - US$ 100 millones de dólares

Brad Pitt.

El actor vendió su parte en la productora Plan B (produjo películas ganadoras del Oscar como Moonlight, 12 años de esclavitud y Los infiltrados) y sacó unos 113 millones de dólares. Además, actuó en tres películas como Tren Bala, Babylon y The Lost City, que le sumó 30 millones de dólares a sus cuentas. La última aparición de Brad Pitt en esta lista había sido en 2009.

7. Rolling Stones - US$ 98 millones

Rolling Stones.

La histórica banda de rock marcó el 2022 con una espectacular gira para celebrar sus 60 años que recaudó US$ 136 millones. Así Mick Jagger, Keith Richards y compañía captaron más de 8,5 millones de dólares por noche en su gira por Europa.

8. James Cameron - US$ 95 millones de dólares

James Cameron.

El director que ostentaba dos de las películas más taquilleras de la historia (Avatar -2009- y Titanic -1997-), ahora suma una más a la lista con Avatar: The Way of Water. Con esta secuela él captó al menos 95 millones de dólares (la película ya lleva más de 2 mil millones).

9. Taylor Swift - US$ 92 millones

Taylor Swift.

Spotify, discos físicos, descargas digitales y las licencias fueron la principal fuente de ingresos de Taylor Swift que lanzó su exitoso álbum Midnights. Por si fuera poco, los Swifties explotaron las plataformas digitales para adquirir un asiento y ver en vivo a la cantautora en la gira de 52 noches por todo Estados Unidos.

10. Bad Bunny - US$ 88 millones

Bad Bunny.

Solo un latinoamericano logró meterse en esta exclusiva lista y fue nada más ni nada menos que Bad Bunny. El reggaetonero hizo estallar Spotify con su álbum Un Verano sin ti, con el que recorrió el mundo con dos giras (El Último Tour del Mundo y The World's Hottest Tour). Allí vendió US$ 400 millones en boletos. Por si fuera poco, también actuó en Tren Bala junto a Brad Pitt.

ED