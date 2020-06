A 70 años del inicio de la Guerra de Corea, la que nunca terminó

Mercedes S. Giuffre*

Hay meses que son recordados en cada país por diversas razones. Para los coreanos, junio trae los recuerdos del mes más cruel. Cada año, estas cuatro semanas, yuxtaponen memorias trágicas de la guerra y momentos de reconciliación esperanzadores. En 2020, los coreanos conmemoran los 70 años del inicio de la Guerra de Corea, 25 de junio de 1950, así como los 20 años de la Primera Cumbre Intercoreana. Y este preciso junio recuerdan una vez más, el pasado que ha cimentado su presente y su futuro como nación dividida. Corea del Sur y Corea del Norte han recorrido amplios y diversos caminos desde los comienzos de la Guerra de Corea.

Las palabras no hacen justicia, a esa cruel y devastadora “Guerra olvidada”, que tocó muy de cerca al continente americano, porque de 22 países participantes, Australia, Bélgica, Canadá, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Sudafrica, Tailandia, Turquía, Unión Soviética; uno fue sudamericano: Colombia, único país americano que respondió al llamamiento de la ONU y que contribuyó con alrededor de 4.700 voluntarios, sufriendo 667 bajas. Fue la primera guerra en la que las Naciones Unidas desempeñaron un papel convocante. Cuando se pidió que enviaran ayuda militar a Corea del Sur, 16 países enviaron tropas y 41 enviaron equipo o ayuda. China luchó del lado de Corea del Norte, y la Unión Soviética les envió equipo militar y apoyo táctico.

Considerando que se dividió permanentemente a una nación tan fuertemente unida en el orgullo étnico y que resultó en el mayor número de víctimas en la historia de la guerra, la Guerra de Corea ha recibido relativamente poca atención internacional. Se necesitaron más de 30 años después de la guerra para que el Reino Unido, con el mayor número de víctimas después de los EEUU, erigiera un monumento conmemorativo. Mientras que la guerra de Vietnam fue inmortalizada por innumerables producciones de Hollywood, la Guerra de Corea se desvaneció lentamente de los recuerdos de la gente, a excepción de los locos capítulos de la serie de TV M*A*S*H*. “Mobile Army Surgical Hospital”, donde se relataban en clave de humor negro, los cruentos sucesos en un hospital de campaña en Corea. La serie duró 11 años y recibió 11 Emmys hasta 1983.

A 70 años de la guerra, las dos Coreas se "bombardean" con folletos propagandísticos

Sin embargo, las recientes conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos y los esfuerzos entre Corea del Norte y Corea del Sur para llegar a condiciones pacíficas han arrojado luz sobre el trágico suceso que los historiadores a menudo llaman "la guerra olvidada". Aunque dividió una nación étnicamente homogénea por la mitad y derramó la sangre de más de 6.000.000 de personas, no ha logrado un reconocimiento o apoyo público significativo en comparación con otras guerras de escala similar. En los últimos años, sin embargo, gran parte de la atención del mundo se ha desplazado hacia la península coreana a medida que Corea del Norte experimenta altibajos en sus relaciones con Corea del Sur y los EEUU. Hoy en día, la península coreana sigue siendo la única nación dividida en el mundo, la única región que está separada por una guerra fría que ya terminó. ¿Terminó?

La Guerra de Corea comenzó como un ataque sorpresa en las primeras horas del 25 de junio de 1950. Las tropas norcoreanas habían lanzado su operación "tormenta", un ataque total al Sur sin ninguna declaración de guerra. Sorprendió al mundo entero que todavía se estaba recuperando de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial hacía sólo 5 años. Hasta ese momento, el Norte y el Sur habían experimentado algunos enfrentamientos a lo largo del paralelo 38º, pero no se esperaba un ataque sorpresa total en el campamento del sur. No sólo el ejército surcoreano no estaba preparado, sino tampoco equipado para enfrentar un ataque repentino.

La noticia del ataque llegó inmediatamente a Washington, seguido de un telegrama detallado de la embajada de Estados Unidos en Seúl. Informaba que el ataque de Corea del Norte fue una invasión total sobre toda la línea del frente a lo largo del paralelo 38º. Al día siguiente, el Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado urgente por los EEUU y acordó pedir a Corea del Norte que detuviera sus acciones militares y se retirara inmediatamente a la norte del paralelo 38º. El Consejo adoptó asimismo la decisión de que todos los Estados miembros de la ONU apoyaran al Sur y no ayudaran al Norte de manera alguna. 22 naciones respondieron al llamado, de una u otra forma.

El 15 de septiembre de 1950, durante la Guerra de Corea (1950-53), la fuerza de los Marines de los Estados Unidos hizo un aterrizaje anfibio sorpresa en el puerto estratégico de Inchon, en la costa oeste de Corea, a unas 100 millas al sur del paralelo 38º y a 25 millas de Seúl. La ubicación había sido criticada como demasiado arriesgada, pero las Naciones Unidas (ONU) El Comandante Supremo D. MacArthur (1880-1964) convenció al presidente Truman del audaz aterrizaje. Más tarde las fuerzas de la ONU lideradas por Estados Unidos pudieron romper las líneas de suministro norcoreanas y empujar hacia el interior para recuperar Seúl, en manos de los comunistas desde junio. Mencionamos el desembarco en Inchon porque cambió el curso de la guerra; y el 28 de Setiembre de 1950, se recapturó Seúl; sin embargo, el conflicto devino en un largo y sangriento estancamiento con fiera lucha por ambas partes, que no terminó sino hasta el armisticio de julio de 1953. Si bien podría haberse logrado una tregua sin acciones bélicas, aceptando la propuesta del soviético Jacob Malik de una tregua sin lucha.

Corea: la paz se ve cada vez más lejana

El armisticio puso fin al primer experimento de Estados Unidos con el concepto de la Guerra Fría de "guerra limitada”. El Armisticio de Corea, que Corea del Sur nunca firmó, creó la DMZ, Zona Desmilitarizada, una frontera de facto, a lo largo del paralelo 38º. Nunca se ultimó un acuerdo formal de paz.

Las bajas fueron altísimas para todas las partes. El número de muertos para Corea del Sur, fue de alrededor de 2.000.000, y para Corea del Norte, unos 2.900.000. Además, las tropas de la ONU perdieron la vida de 150.000 soldados, de los cuales 140.000 eran de EEUU. El ejército chino perdió casi 900.000 soldados. Mao envió a su hijo mayor Anying para luchar en Corea, y fue una de las primeras bajas chinas, muerto en acción por un ataque aéreo. Eso demostró a su pueblo que Mao mismo estaba profundamente involucrado, y le otorgó a China un mártir de alto perfil para destacar.

El número combinado de muertos de ambas Coreas representó una sexta parte de toda la población de la península coreana en ese momento. Además, la mayoría de las víctimas fueron civiles, lo que es en sí una tragedia en la historia de la guerra contemporánea.

La Guerra de Corea dio a muchas naciones una razón para fortalecer su poder militar. Estados Unidos aumentó su presupuesto de defensa nacional en casi 5 veces desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la Guerra de Corea. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció bases en todo el mundo, y comenzó a construir barcos que pudieran llevar armas nucleares. Al comienzo de la Guerra de Corea, las armas nucleares sólo sumaban unas 400; esta cifra se disparó hasta 1000 al final de la guerra. Mientras tanto, Occidente advirtió que tenía que unirse para protegerse del avance comunista. La OTAN, con sede en Europa occidental, creció en poder y autoridad.

Japón emergió de la guerra con ganancias añadidas. EEUU decidió desarrollar Japón para mantener la seguridad en el Lejano Oriente. A Japón se le permitió abastecerse de armas, y recibió ayuda de Estados Unidos para desarrollar su industria, a cambio de recibir bases americanas en su territorio. El crecimiento vertical desempeñó un papel clave en la conformación de Japón en el poderoso país de hoy.

Stalin tomo parte activa en la Guerra de Corea hasta su muerte en 1953 y los soviéticos aceleraron sus investigaciones atómicas, su carrera armamentista y la búsqueda de la hegemonía mundial así como la expansión hacia Europa del Este.

China perdió más de 900.000 soldados, entre ellos el hijo mayor de Mao.

China, a 1 año de la creación de la PRC, entró en el conflicto, Mao aprovechó la guerra para consolidar su poder y demostrar su habilidad en organizar su tropa de campesinos pobremente equipados. Los "Voluntarios del Pueblo Chino" de Mao restauraron el orgullo chino después de siglos de humillación. Consecuentemente, la dinastía Kim surge en Corea del Norte, en ese momento gracias al apoyo chino. En efecto, Kim Il-sung, de 38 años, se destacó en su liderazgo de las tropas norcoreanas y se aseguró el apoyo hasta nuestros días de la PRC. A China su entrada en la guerra de Corea le costó 20 años de demora (1971) hasta lograr ser admitida en la ONU.

Mientras tanto, Estados Unidos tomó conciencia de su propia debilidad armamentística, y multiplicó su ejército y armamento, además creía que la Guerra de Corea había sido parte de la "conspiración roja" soviética y comenzó la caza de brujas para simpatizantes comunistas. Objetivos dudosos como los Rosenberg fueron ejecutados, y otros de quienes se sospechaba fueran filocomunistas, fueron aislados en el apogeo macartista.

La Guerra de Corea agravó la ya tensa relación entre capitalistas y comunistas, profundizando la Guerra Fría internacional que habría de extenderse por casi medio siglo.

No podemos dejar de mencionar el componente artístico en torno a la guerra. La obra de Pablo Picasso, “Masacre en Corea”, de enero de 1951, es la única representación de la Guerra de Corea que ha recibido una audiencia internacional, y ha sido llamado el “Guernica de la Guerra Fría”. La pintura expresionista es una crítica abierta a la intervención estadounidense en la península coreana. Posiblemente el evento que motivó a Picasso representado en su obra sea la masacre del puente No Gun Ri, Corea del Sur, cuando la orden de atacar fue llevada a cabo por el 7º Regimiento de Caballería de los EEUU, que asesinó indiscriminadamente a civiles coreanos. Del 26 al 29 de julio, los refugiados, con mayoría de mujeres y niños, fueron asesinados a tiros o embestidos por aviones estadounidenses.

Picasso y su "Guernica de la Guerra Fría"

Picasso se inspiró en un cuadro de Goya que presenta a las tropas francesas fusilando civiles en España, durante la guerra de independencia española, bajo las órdenes de Joaquín Murat (el Dos de Mayo). Conmueven en Picasso los civiles desnudos, dibujados con formas redondas y líneas curvas (mujeres y niños) en contraste brutal con los atacantes de rostros ocultos, angulos rectos y líneas cruzadas, evocando la catástrofe, la violencia, la agresividad. Humanos y máquinas en una lucha desigual.

Actualmente en EEUU y también en Colombia existen Asociaciones de Veteranos de la Guerra de Corea, que incluyen a unos 11.000 miembros que sirvieron en la guerra o durante la vigilancia continua. Setenta años más tarde, el conflicto se percibe de manera muy diferente en Corea del Norte que en los EEUU, donde se la conoce como "La Guerra Olvidada". La guerra sigue muy viva en la cultura política norcoreana, hay recordatorios de ello como clave de la narrativa que el gobierno norcoreano utiliza para la pervivencia de la idea de que el país está amenazado y por ello necesita armas nucleares y un poderoso ejército para sobrevivir. El armisticio nunca fue firmado por Corea del Sur. La división geográfica y familiar lacera a ambos países, las dos Coreas han perdido mucho en estos 70 años, demasiado tal vez. Pero la deseada unificación sigue siendo un objetivo pese a los contratiempos.

*Directora del CECCHI, Centro de Estudios de Corea y China. Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Corea del CARI. mgiuffre@mdp.edu.ar