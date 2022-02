Aislado con Covid desde hace 14 meses, un hombre turco dio positivo 78 veces

Un hombre turco ostenta el triste récord del período más largo de infección para cualquier paciente con Covid-19, ya que dio positivo un total de 78 veces desde 2020 y permaneció aislado en su casa o internado hospitales durante los últimos 14 meses.

Muzaffer Kayasan, de 56 años, que vive en Estambul (Turquía) y trabaja en una empresa privada, pasó por un exitoso proceso de tratamiento tras ser diagnosticada con leucemia hace cuatro años.

"No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi modo de vida", se lamenta.

Aunque se aisló durante la fase de recuperación después de la leucemia, contrajo Covid-19 en noviembre de 2020 y recibió tratamiento durante mucho tiempo en el hospital después de experimentar dificultad para respirar y para caminar, pérdida de la visión y pérdida del apetito.

Kayasan fue dado de alta del hospital después de un breve tratamiento y regresó a su hogar en el distrito Sariyer de Estambul, esperando recuperarse totalmente del coronavirus en autoaislamiento. Pero fue sólo el comienzo de un encierro que todavía no terminó.

Si bien podría haber sido dado de alta a las dos semanas, Kayasan nunca dio negativo en los testeos: desde entonces, las 78 pruebas a las que se sometió mostraron que todavía era portador de la infección y pasó nueve meses en el hospital y otros cinco meses en casa en autoaislamiento.

"En los meses que pasé en el hospital, vinieron muchos pacientes de leucemia como yo... Fui testigo de muertes, incluso de jóvenes. Una persona que no está vacunada es para mí una persona que daña a la sociedad, a sí mismo y a su familia", dijo.

"No tienes derecho a matar a otros. Esto es inmoral, deshonesto", se quejó.

"Es muy difícil. Ni siquiera puedo vacunarme por mi condición", lamenta Kayasan

Según informó la agencia turca Anadolu, el hombre hizo un llamado a las autoridades para buscar una solución a su situación, que lo obligaba a pasar sus días solo en su casa donde solo puede ver a sus hijos y nietos a través de una ventana.

Kayasan le dijo a la agencia de noticias Ihlas que cuando preguntó a los médicos sobre su situación, le dijeron que las pruebas continúan dando positivo debido a su frágil sistema inmunológico, un estado causado por la leucemia. "Es un proceso muy difícil", se quejó.

"Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo desde hace catorce meses con los medicamentos que me recetan", dijo Kayasan, quien fue sometido a un transplante de médula ósea hace tres años.

"Me recuperé, pero todavía tengo los restos de Covid-19 en mi cuerpo. Esta es la única explicación que me dieron para las pruebas positivas", agregó.

La esposa de Kayasan se quedó junto a él por un tiempo durante su período de autoaislamiento y dio negativo de Covid-19 dos veces. Su hijo, que también pasó tiempo con él, también dio negativo.

Kayasan dice que el coronavirus terminó con su vida social: "No tengo ningún problema aquí aparte de no poder tocar a mis seres queridos. Es muy difícil. Ni siquiera puedo vacunarme por mi condición", lamentó.

"Tomo puntualmente los medicamentos que me da el hospital. Tengo una cinta de correr en casa, hago mis deportes, trato de mantener la moral alta en la puerta con mis visitas", relató el hombre. "Cuando nació mi nieto, estaba siendo tratado por leucemia. Solo pude verlo una o dos veces durante el proceso de tratamiento. Por otro lado, no pude tocar a mi nieto de dos meses todavía, y esto me entristece mucho".