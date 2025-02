El analista internacional ucraniano Oleksandr Slyvchuk analizó las conversaciones entre Estados Unidos y el Kremlin para poner fin al conflicto bélico en Ucrania que ya lleva más de tres años y fue absolutamente crudo en el marco de una entrevista concedida a CNN Radio Argentina. “Rusia quiere seguir con la guerra, les molesta la existencia de soberanía ucraniana y de la nacionalidad ucraniana. Es una dictadura”, afirmó.

El analista remarcó que “no se tienen que hacer conclusiones precipitadas, no podemos decir que esta guerra se va a terminar pronto”. Además, se refirió al acuerdo para la explotación de recursos minerales entre Donald Trump y Volodímir Zelensky.

“Desde Ucrania no vemos posible alcanzar un alto el fuego estable y no vemos posible un acuerdo. No habrá acuerdo de paz, como lo sabemos por historia, porque Rusia no quiere alcanzarlo”, manifestó Slyvchuk.

Analista político ucraniano, Oleksandr Slyvchuk

Al ser consultado acerca de si la asunción de Donald Trump representó un cambio en la guerra, el periodista, desde Kiev, sostuvo: “No podemos decir que ha cambiado un 100%, el apoyo armamentístico sigue llegando a Ucrania, según los planes financieros ya aprobados”.

Sin embargo, corroboró los dichos recientes de Donald Trump sobre una posible culminación de la lucha armada y aseguró que “quiere terminar esta guerra y lo está haciendo”. Además, reconoció que se modificó la comunicación entre Ucrania y Estados Unidos.

Acuerdo Estados Unidos-Ucrania para la explotación de recursos minerales: un precio a pagar

Sobre el posible encuentro entre Donald Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, para firmar un acuerdo de explotación de recursos naturales, Oleksandr Slyvchuk confirmó a CNN Radio Argentina , que “están negociando el acuerdo sobre la entrada de empresas norteamericanas para explotar los recursos, tierras y algunos recursos claves que tiene Ucrania”.

Donald Trump y Volodímir Zelensky

En este sentido, clarificó: “No tenemos que comprar el relato que Estados Unidos casi quieren esclavizarnos, que Ucrania va a vender su recurso por cero. Eso no va a ser así. Eso va a ser un acuerdo entre dos gobiernos, del que Ucrania se va a beneficiar también”

