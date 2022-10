"Asesinen a Joe Biden": los mensajes que dejaron los hackers del NY Post

La cuenta de Twitter oficial del medio de comunicación estadounidense New York Post fue hackeada y se vieron publicaciones con noticias falsas con testimonios que incluían pedidos de asesinato sobre el presidente Joe Biden y a la representante Alexandria Ocasio-Cortez (AOC).

En el NY Post, un medio que se inclina por el republicanismo, está en contra del gobierno de Biden y es propiedad de News Corp de Rupert Murdoch, publicaron enlaces a historias falsas con titulares extremadamente incendiarios, como "Debemos asesinar a AOC por Estados Unidos", y "Zeldin: Eric Adams es el mono que come pollo frito de Nueva York”, haciendo referencia al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y al representante Lee Zeldin, el republicano que se postula para gobernador de Nueva York.

“El New York Post ha sido pirateado. Actualmente estamos investigando la causa”, escribieron luego desde la cuenta de Twitter.

The New York Post has been hacked. We are currently investigating the cause.