Así es el túnel que usaron los presos para escapar de la cárcel de Paraguay

La fuga de 76 presos de la cárcel de la ciudad paraguaya de San Pedro Caballero, ubicada a unos cinco kilómetros de la línea fronteriza con Brasil, causó sorpresa tanto dentro como fuera de las fronteras de Paraguay. El Gobierno sospecha que los empleados del penal ayudaron a los reclusos a huir y trabajan para esclarecer en qué circunstancias se dio esta huida digna de una película de Hollywood.

La increíble fuga se produjo alrededor de las 4 de la madrugada del domingo 19 de enero por medio de un túnel de 15 metros de extensión, que fue cavado en el baño de una celda de ese penal. Huyeron un total de 76 presos, 40 de nacionalidad brasileña y 36 paraguayos, todos ellos "de alta peligrosidad".

La mayoría de los reclusos que escaparon son integrantes del PCC (Primer Comando de la Capital). La agrupación criminal se fundó en 1993 durante una rebelión en la cárcel de San Pablo y en los últimos años expandió su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas y también al robo de cargas y contrabando de combustible.

"Hicieron un túnel como vemos en las películas, con iluminación interna, que comenzó en uno de los sanitarios internos" del presidio, detalló sobre la fuga la comisaria Elena Andrada, vocera de la Policía. Se cree que varios de ellos huyeron en camionetas, que luego fueron encontradas incendiadas en Ponta Porá, en el lado brasileño de la frontera.

Pedro Juan Caballero, situada unos 550 km al noreste de Asunción, está separada de esa localidad fronteriza por una avenida limítrofe. El portal local ABC compartió un video del túnel que supuestamente usaron los reos para escapar.

Divergencia de opiniones. El Gobierno debe averiguar ahora cómo hicieron los presos para escapar del penal. Las autoridades sospechan que los reclusos fueron ayudados por funcionarios de la prisión, pero no coinciden en el modo en el que los fugados lograron su meta.

En el primer registro del lugar, los uniformados encontraron 200 de bolsas de arena. "Este es un trabajo de varias semanas. Es evidente que el personal sabía y no hizo nada", dijo la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en conferencia de prensa. La funcionaria cuestionó que nadie haya visto u oído el trabajo de construcción del túnel y resaltó que “es imposible que hayan pasado inadvertidas” esas aglomeraciones de material.

La ministra subrayó que el túnel estaba en la planta baja del pabellón destinado a los presos del PCC pero también se fugaron los de la planta alta, por lo que razonó que alguien debió abrir las celdas. "Hay una fuerte sospecha de que los funcionarios están involucrados en el esquema de corrupción", apuntó Pérez.

No obstante, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, manifestó al canal Telefuturo que el Gobierno manejaba la hipótesis de que los presos salieron por los portones principales del penal, con apoyo del personal penitenciario. Según el funcionario, el túnel fue construido como fachada para ocultar la supuesta complicidad.

La Policía Nacional llevó a cabo un operativo de búsqueda y Brasil ofreció colaborar en esa tarea. “Estamos a disposición también para ayudar a Paraguay en la captura de esos criminales; Paraguay viene siendo un gran socio en la lucha contra el crimen”, manifestó el ministro de Justicia brasileño, Sérgio Moro, en su cuenta de Twitter.

Moro aseguró que Brasil reforzó la seguridad en las zonas fronterizas con Paraguay, para evitar que los fugitivos regresen al país. “Si vuelven a Brasil, ganan un billete solo de ida a un presidio federal”, indicó.

Estamos trabalhando junto com as forças estaduais para impedir a reentrada no Brasil dos criminosos que fugiram de prisão do Paraguai. Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para presídio federal. https://t.co/sTVZyCdGFq