Aumenta el número de voluntarios argentinos y del resto de América Latina para combatir por Ucrania

Oleksii Bezhevets es el encargado de la unidad de Reclutamiento del Ministerio de Defensa de Ucrania. Dice que no puede dar cifras precisas ni nombres para preservar la seguridad de los voluntarios y sus familias, pero asegura que en los últimos meses aumentó el número de personas que se enrolan para luchar con las fuerzas ucranianas contra los invasores rusos. Particularmente, de los que vienen de Argentina y América Latina en general. Y no descarta que tenga que ver con este fenómeno el hecho de que el presidente estadounidense Donald Trump haya expresado sus simpatías por su colega ruso, Vladimir Putin, y maltratara al presidente ucraniano Volodímir Zelensky en la Casa Blanca. Lo cuenta en esta charla por WhatsApp desde Kyiv.

—¿Cuánto aumentó el reclutamiento de voluntarios?

—Este año vemos que el número de voluntarios de América Latina que quieren unirse al ejército ucraniano ha aumentado varias veces. Recibimos miles de solicitudes a la semana. Además, la gente escribe cartas ofreciendo su ayuda. No le puedo dar una cifra exacta o nombres precisos para preservar la seguridad de los voluntarios y sus familias. Hay muchos casos en que los hackers rusos descubren los nombres de los voluntarios y se dedican a acosar y amenazan a sus familias en sus países de origen. Pero sí, aumentó notablemente. América Latina, Europa y EE.UU. son las principales regiones del mundo desde donde se observa el principal flujo de voluntarios que quieren defender la democracia y la libertad y unirse a las fuerzas de defensa de Ucrania. Su número se mide en miles y proceden de países muy diferentes.

—¿Por qué cree que ocurre esto, por qué estos latinoamericanos quieren ir a luchar por Ucrania?

—En general, los latinoamericanos tienen una mentalidad similar a la de los ucranianos: en condiciones de crisis nacen verdaderos guerreros. Por supuesto, sólo el deseo no es suficiente: todos se someten a un entrenamiento especial en la guerra moderna, se les proporciona todo lo que necesitan. Un punto importante es que todos los suministros y municiones, y todo tipo de compensaciones y apoyo financiero para los voluntarios extranjeros son similares a los que reciben los ucranianos. No hay ninguna diferencia. Aquí todos somos hermanos de armas. Tengo que decir que algunas de las mejores personas del planeta están viniendo a Ucrania. Gente que valora la libertad, gente valiente y fuerte. Hemos creado una hermandad de espíritu: no importa de dónde vengas, lo importante es que estés del lado de la verdad y la justicia.

—¿El hecho de que el presidente Trump haya mostrado su simpatía por Putin o que haya anunciado que recortará la ayuda militar a Ucrania, influye en su decisión de presentarse como voluntarios?

—Yo respondería de forma más amplia: todos los que acuden a Ucrania como voluntarios entienden que hoy hay una guerra en marcha en Ucrania, y su curso determina el futuro del mundo. Si nos rendimos, habrá guerra en distintos rincones del mundo. Nuestra victoria estabilizará el orden mundial. Y nuestra derrota significaría nuevas reglas del orden mundial, en virtud de las cuales todo Estado más fuerte podrá apoderarse impunemente de los territorios de otros Estados más débiles. Esto se convertiría en la nueva norma. Los europeos lo perciben con especial intensidad. Sin embargo, en América Latina, que cuenta con considerables reservas de importantes minerales, también lo entienden. El destino del mundo se está decidiendo ahora mismo en Ucrania. Y, por supuesto, algunas actitudes que vemos, pueden influir en las decisiones de los que vienen a luchar por la libertad.

—¿De qué países proceden los voluntarios y qué país aporta la mayoría de ellos?

—Actualmente acogemos a personas de más de 100 países de todo el mundo. La mayoría, como he dicho, de América Latina, Europa y Estados Unidos. Pero tenemos muchos voluntarios de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e incluso Oceanía, por ejemplo, Fiyi. Hemos creado un recurso -joinuarmy.org- que está disponible en tres idiomas, incluido el español. Una persona rellena y envía un formulario de solicitud, nuestros especialistas se ponen en contacto con ella, responden a todas sus preguntas y le ayudan a alistarse en las fuerzas de defensa ucranianas.

—Hasta el año pasado habían llegado muchos colombianos. ¿Siguen siendo mayoría?

—Realmente hay muchos colombianos y han demostrado ser excelentes e intrépidos guerreros. Ahora ha aumentado mucho el número de voluntarios de Argentina, Brasil, Chile, México y Ecuador. Y en general, tenemos voluntarios de todos los países latinoamericanos sin excepción.

—¿Cuántos son de Argentina? ¿Tienen experiencia de combate?

—En los últimos dos meses hemos visto un aumento significativo de solicitudes desde Argentina: docenas cada semana. En la actualidad, los voluntarios argentinos y del resto del mundo combaten en más de 30 unidades diferentes, distintas ramas y tipos de tropas, tengan o no experiencia de combate. Pueden cambiar de especialidad, pasar de una unidad a otra, crecer en su servicio, recibir formación, por ejemplo, para convertirse en operadores de drones u operadores de armas modernas.

—¿Existe alguna relación especial con los argentinos para ser voluntarios en Ucrania?

—Tenemos una gran diáspora ucraniana en Argentina. Es una de las mayores del mundo. Esto demuestra que argentinos y ucranianos están unidos en espíritu. Así que nos alegra ver a nuestros hermanos argentinos en Ucrania.

—¿Los voluntarios latinoamericanos que vinieron al principio de la guerra siguen luchando allí o ya regresaron a sus países?

—Están los que dejaron el ejército. Los hay que están combatiendo, los hay que se han convertido en líderes de las unidades, los hay que se han convertido en instructores. Algunos han cambiado de unidad. Muchos de ellos han recibido medallas estatales de Ucrania. Hay quienes volvieron a casa, y luego regresaron de nuevo. Incluso los hay que consiguieron encontrar a su amor en Ucrania y crearon una familia: la vida en la guerra transcurre rápida y completamente distinta a la de los tiempos de paz. Para muchos de los voluntarios, Ucrania se ha convertido en un segundo hogar.

—La situación es muy confusa, tanto en el frente como en el marco político de las posibles negociaciones. ¿Hacia dónde va esta guerra? ¿Continuará durante mucho tiempo?

—No soy político, soy un funcionario. Muchos de los que estamos aquí en Ucrania tenemos experiencia de combate y comprendemos que la guerra es difícil de predecir. Cualquier previsión puede cambiar en cuestión de minutos. El horizonte de planificación es muy corto: días y semanas, en el mejor de los casos meses. Lo único que puedo decir claramente: el futuro del orden mundial se está decidiendo en Ucrania. Y todas las personas de buena voluntad deben comprenderlo y, de un modo u otro, ponerse del lado correcto. El mundo es global: nuestra guerra concierne a todos.

—¿Cree que el pueblo ucraniano está dispuesto a ceder territorio o riqueza por la paz, como pretende el presidente Trump, o prefiere luchar hasta las últimas consecuencias para mantener unido su territorio?

—No se trata de territorios. La cuestión no es sobre concesiones. La cuestión es que Rusia quiere destruirnos, como nación, como pueblo, como Estado independiente. Lo necesita absolutamente como estado nazi totalitario, como imperio que quiere seguir conquistando el mundo. No se puede confiar en Rusia. Nunca y en nada. Si pones un dedo en la boca de un oso, prepárate para que te arranque la mano. Hoy es Ucrania, mañana Polonia, pasado mañana, el resto de Europa, luego otros países del mundo. Como saben, el apetito aparece durante la comida.