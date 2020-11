Barack Obama: "Trump y Bolsonaro son muy parecidos"

El ex presidente norteamericano, Barack Obama, declaró que hay similitudes en la forma como los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro abordan la pandemia del coronavirus y el cambio climático.

"Donald Trump, así como Brasil, no dieron énfasis a la ciencia, y esto tuvo consecuencias para él (Trump)", afirmó el ex gobernante del Partido Demócrata en entrevista a la TV Globo.

"Puedo decir en base a lo que vi sobre las políticas de él (Bolsonaro) así como en las de Donald Trump que parecen haber minimizado a la ciencia en (lo que respecta) al cambio climático", puntualizó.

Elecciones en Brasil: se aisla Bolsonaro, resurge la centroderecha y la nueva izquierda.

Obama aclaró que "no conozco al presidente de Brasil, yo había salido del gobierno cuando él (Bolsonaro) asumió, no quiero dar mi opinión sobre alguien que no conocí".

Bolsonaro es un aliado de Trump, del partido Republicano, y ha criticado al demócrata Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, por su "interferencia" en asuntos relativos a la Amazonia.

La semana pasada Bolsonaro, que aún no reconoció la victoria de Biden, amenazó utilizar la "pólvora" para repeler una eventual incursión norteamericana en la Amazonia en el futuro gobierno del demócrata.

Donald Trump no se baja: multimedio propio y candidatura en 2024

Consultado sobre este comentario de Bolsonaro, Obama respondió "mi esperanza es que con la nueva administración de Biden haya una oportunidad para redefinir la relación (bilateral)".

Por su parte, Bolsonaro amenazó hoy con publicar "en los próximos días" una relación de países que importan madera ilegal de la Amazonía brasileña, entre los cuales figurarían algunos muy críticos con su postura ambiental.

“Revelaremos en los próximos días los nombres de países que han importado madera de forma ilegal de la Amazonía; y algunos de esos países son los más severos críticos con mi gobierno por esa región amazónica", declaró el mandatario en la cumbre virtual del grupo BRICS que Brasil integra junto a Rusia, India, China y Sudáfrica.

Desastre del coronavirus en Texas: "Los pacientes solo salen en una bolsa para cadáveres

“Creo que después de esa revelación que interesa a todos -por qué no decirlo- en el mundo, esa práctica disminuirá mucho en nuestra región", añadió.

Según Bolsonaro, que ya en otras ocasiones fustigó la aparente hipocresía de sus críticos, será posible obtener esa información gracias a un método desarrollado por la Policía Federal de Brasil para identificar el ADN de la madera y determinar su procedencia.

Expertos y ONG ambientalistas acusan al gobierno de Bolsonaro de haber debilitado los organismos de control ambiental y que su discurso a favor de actividades extractivas en áreas protegidas promueve la deforestación y los incendios forestales, que alcanzaron niveles récord en la Amazonía y otros biomas, como el Pantanal.

La Amazonía promete ser un tema espinoso en la futura relación de Bolsonaro con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a quien el mandatario brasileño todavía no felicitó por su triunfo ante el presidente saliente Donald Trump, un aliado de Bolsonaro.

Durante la campaña, Biden amenazó al gobierno brasileño con “consecuencias económicas significativas” si continúa deforestando la Amazonía, lo que motivó una airada respuesta de Bolsonaro.

SF/MC