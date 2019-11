Andrónico Rodríguez, el posible candidato de Evo Morales, pide "autocrítica" partidaria

El Movimiento al Socialismo (MAS), el golpeado partido del depuesto presidente boliviano Evo Morales debería hacer una autocrítica para generar un verdadero proceso de cambio, dijo el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, un joven de 30 años que que se perfila como posible candidato presidencial. "Se cometieron muchos errores; tenemos que concentrar a todos los actores del MAS en los nueve departamentos para que salgan muchas propuestas y se analicen los errores, también tenemos que apostar a la unidad", dijo Rodríguez, vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico, organización de la que surgió Morales.

Evo Morales, ahora exiliado en México, dijo que no quería volver a ser candidato a la presidencia de Bolivia, y el nuevo gobierno posteriormente le prohibió hacerlo, por lo que el MAS está buscando a un nuevo postulante. Rodríguez, señalado por algunos medios como "el heredero" de Morales, cree que, para ganar las elecciones, es necesario reestructurar el MAS, ya que en el movimiento hay "dirigentes autonombrados" que no responden a la estructura orgánica del partido.

"Va a ser importante hacer un recambio con personajes muy honestos, con compromiso, que tomen las riendas. También identificar algunos errores que se han hecho en este tiempo y asumirlos con mucha responsabilidad y autocrítica pero también defender los grandes aciertos que hemos tenido en estos más de trece años de Gobierno" (Andrónico Rodríguez).

"Primero es importante trabajar para generar condiciones de unidad y es esencial empezar a tomar en cuenta a la gente comprometida, que hizo las cosas por convicción durante el golpe de Estado y olvidar a aquellos dirigentes que renunciaron cuando Evo se tuvo que ir a México", dijo el dirigente en una entrevista. Rodríguez cree necesario recapacitar sobre "algunos errores" que el gobierno de Evo Morales cometió a lo largo de sus 14 años en el poder y asumirlos con "mucha responsabilidad y autocrítica".

"Uno de nuestros grandes problemas es que se han impuesto candidatos, haciendo caso omiso a lo orgánico; hemos dejado pasar la decisión de las bases y más ha interesado ser amigo del ministro o del dirigente influyente, por lo que creo va a ser necesario tomar en cuenta la opinión y decisión de las bases", dijo Rodríguez, quien agregó que los líderes del partido en los últimos años fueron "conformistas" y no presentaron ideas "innovadoras" para gobernar el país.

"Nosotros consideramos que era necesario movilizarnos porque las amenazas no eran solo al presidente sino que se trasladó a las calles, queriendo quemar nuestras casas de campaña, nuestras propiedades, incluso agarraban familiares y te amenazaban si no hablabas contra Evo" (Andrónico Rodríguez)

Refiriéndose a su posible candidatura presidencial, Rodríguez dijo que esto ocurrirá "si las organizaciones matrices del MAS a nivel nacional me apoyan y está el visto bueno del presidente Evo". "Es un momento muy difícil y la responsabilidad sería muy grande", dijo el político. "Mucha gente me ve como posible candidato, aunque nada está definido porque todavía se está acordando reuniones departamentales (...) vi que unos medios internacionales han estado nombrándome bastante, pero mucho va a depender del visto bueno del propio presidente Morales", insistió.



Por otra parte, Rodríguez afirmó que las acusaciones de terrorismo y sedición que existen en su contra son falsas, y acusó al gobierno interino, liderado por la presidenta Jeanine Áñez, de ejercer una brutal violencia contra sus opositores. Señaló que los militares y policías "agarraban a familiares para amenazar y convencerlos de que hablaran en contra de Evo". "No hay libertad, los derechos están truncados; a pesar de que quieren criminalizarnos, la protesta es legal porque es un derecho (...) Si algo le sucede a los dirigentes o a mi persona, los responsables son directamente ellos", agregó el dirigente cocalero.

D.S.