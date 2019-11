Bolivia: uno de los asesores legales de Macri condenó en el Parlasur "el golpe cívico-militar"

La crisis institucional en Bolivia no sólo dividió la opinión entre el oficialismo y la oposición sobre si hubo o no golpe de Estado, sino que generó grietas también hacia adentro de la coalición de gobierno en Argentina.

El canciller Jorge Faurie, en sintonía con lo que manifestó Mauricio Macri, aclaró que para Argentina lo que pasó en Bolivia no fue un golpe. “No están los elementos”, dijo en una conferencia de prensa.

Pero uno de los que primero se diferenció de esa posición fue el diputado nacional Daniel Lipovetzky. “Si tiene cola y ladra es un perro. Si las Fuerzas Armadas recomiendan la renuncia de un presidente en ejercicio, esto es un Golpe de Estado”, había escrito en sus redes el legislador.

Otro integrante de Cambiemos que condenó el accionar de las Fuerzas Armadas (aunque no habló de golpe) fue el diputado nacional de la UCR, Mario Negri, quien advirtió que los militares “no pueden decidir quién se queda y quién se va”.

Sin embargo, sorprendió más la diferenciación que hizo un parlamentario del Mercosur, también del PRO. Se trata de Fabián Rodríguez Simón, conocido como “Pepín”, uno de los hombres de mayor confianza de Mauricio Macri y uno de sus principales asesores legales.

Pepín aprobó junto a los parlamentarios del peronismmo y el kirchnerismo una condena al “golpe cívico militar” en Bolivia y que pide que se preserve la vida de Evo Morales. En sus redes, “Pepín” hizo una “aclaración” ante críticas que recibió por haber acompañado ese repudio.

“El texto no es ideal pero lo voté junto a varios parlamentarios de Cambiemos. El intento de fraude electoral no se corrige atentando contra el Estado de Derecho. El apriete militar y la desobediencia a un Presidente con mandato vigente es abierta sedición. Evo no debió renunciar”, advirtió Rodríguez Simón en su cuenta oficial de Twitter.

¿Qué dice el texto aprobado? En su artículo 1, afirma: “Rechazar el Golpe Cívico-Militar en curso en el Estado Plurinacional de Bolivia, contra el gobierno democráticamente electo del Presidente Evo Morales, así como la estrategia de violencia política extrema instrumentada por milicias privadas con la complicidad de mandos militares y policiales contra integrantes del gobierno y sus familias”.

Luego sostiene: “Realizar un llamado a la comunidad internacional a demandar la protección de la vida del Presidente Evo Morales y de los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y gobiernos locales, así como de sus familiares, ante la ola de violencia desatada por los promotores del Golpe de Estado”.

Y agrega: “El Parlasur reitera su pleno apego a la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile”.

