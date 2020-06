Chile: le quiso tomar la temperatura a una nena pero le tiró alcohol en los ojos

Las medidas de seguridad para prevenir la propagación del coronnavirus obligan a millones de personas en todo el mundo a cambiar de hábitos y a adquirir nuevas prácticas en la vida diaria y laboral, a las que a veces es difícil acostumbrarse. Es lo que le ocurrió en Chile a un guardia de seguridad de un supermercado: cometió un grave error cuando en lugar de tomarle la temperatura a una nena que llegó al lugar con su mamá, le tiró alcohol en los ojos. El momento quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del comercio. Al parecer, esta no es la primera vez que pasa algo así.

En las imágenes que duran 11 segundos y ya comenzaron a recorrer las rede sociales, se ve cómo una mujer y su hija están por ingesar a comprar pero antes, por protocolo, les deben tomar la temperatura.

Por eso se paran frente al empleado de seguridad para que lo haga y éste, que tenía en una mano el aparato para medir la fiebre y en la otra un rociador con alcohol, al verlas acercarse se equivoca y con el segundo elemento casi por inercia rocía los ojos de la pequeña, algo que hace que de inmediato comience a parpadear y a tocarse el rostro.

La madre tardó unos pocos segundo en entender lo que acababa de ocurrir, tiempo necesario para que el hombre se alejara unos pasos y salga de escena. Entre la desesperación y la bronca, intentó primero aliviar el ardor que el alcohol le produjo a su hija, que si bien no sufrió ninguna lesión de gravedad, pasó un desagradable momento. Así lo consignó el medio local El periscopio.

De inmediato, al viralizarse las imágenes, muchos usuarios manifestaron su bronca por lo ocurrido. "Guardia en supermercado equivoca tomar temperatura por rociar alcohol en ojos de menor. Luego se retira sin siquiera manifestar disculpas y ayudar en lo más mínimo. ¿Alguien sabe si el menor está bien?", escribió uno.

Antecedente. El episodio ocurrió hace algunas semanas y al parecer no sería el primero, ya que también circulan imágenes de algo similar en una tienda de la marca Seven Eleven del vecino país. La diferencia es que en ese caso la víctima fue un adulto y no un menor.

