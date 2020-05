El drama de "la última cama" en Chile por el coronavirus: “Estoy eligiendo; que Dios me ilumine"

Noticias Relacionadas El descontento social acecha en Chile durante la pandemia de Covid-19

“Estamos sin disponibilidad de camas críticas, no tenemos más respiradores, estamos al límite”. Claudia Vega, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El Carmen, reveló que el sistema de salud en Santiago de Chile está al borde del colapso. Con 74 mil infectados y 761 muertos, el país trasandino enfrenta, al igual que la región, un escenario sombrío por el avance de la pandemia.

El dilema de la “última cama” golpea a Santiago. La Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas reveló que un 97% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, habló sobre el dilema que enfrentan los médicos: “En esto, tengo que ser súper responsable. Obviamente esta es una situación que la maneja la autoridad sanitaria y vamos a hacer, insisto, todo lo posible para que esta situación no ocurra”.

“Efectivamente en algunos hospitales se nos puede producir situaciones de mayor estrés, donde las camas se vean utilizadas en su máxima capacidad. Pero también, el Ministerio de Salud tomó hace algunas semanas la decisión de integrar toda la red hospitalaria pública y privada como un solo gran hospital. Por eso tenemos la capacidad de trasladar equipamiento o trasladar a los pacientes”, afirmó.

El propio presidente Sebastián Piñera había admitido que el sistema de salud estaba “cerca del límite”. “Estamos muy conscientes, de que el sistema de salud está muy exigido, muy demandado, muy estresado”, dijo durante la inauguración de un hospital de campaña en el sur de la capital chilena.

El relato de la médica Vega fue dramático y conmovió a la sociedad. “En este momento estoy viendo qué cama se va a desocupar y tengo que elegir a la persona precisa, que sea la más indicada. Que Dios me ilumine en esto”, aseveró. La sostenida propagación del virus siguió marcando récords preocupantes el domingo pasado en Chile, cuando se registraron 3.709 nuevos casos y fallecieron 45 personas.

Santiago, la capital chilena con 8 millones de habitantes y bajo cuarentena absoluta por segunda semana consecutiva, es el principal foco de la pandemia en el país. El gobierno descongestionó sus hospitales trasladando a otras ciudades en helicópteros y aviones militares a cerca de una veintena de personas desde la semana pasada.

En tanto, dos ministros de Piñera revelaron que se infectaron de coronavirus. El responsable de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el de Energía, Juan Carlos Jobet, se convirtieron en los primeros miembros del gabinete en contagiarse. “He sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora”, anunció Moreno en su cuenta de Twitter. Jobet dio positivo por coronavirus, luego de iniciar el sábado una cuarentena preventiva “al experimentar síntomas leves, que podían estar asociados a la enfermedad”.

LD/FeL